La nadadora italiana Sara Curtis bate el récord mundial de 50 m espalda

La nadadora italiana Sara Curtis quebró este miércoles el récord del mundo de 50 metros espalda al parar el crono en 26 segundos y 63 centésimas, en su semifinal del Europeo de París.

Curtis, de apenas 19 años y que será favorita el jueves para colgarse la medalla de oro, mejoró así en 23 centésimas la anterior plusmarca, que estaba en poder de la australiana Kaylee McKeown desde 2023 (26 segundos y 86 centésimas).

Otro récord mundial estuvo a punto de romperse también el miércoles en la piscina donde tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de 2024: fue en los 100 metros masculinos en estilo libre, donde el rumano David Popovici venció en la final con el tercer mejor tiempo de la historia, 46.56, quedando a solo 16 centésimas de segundo de la plusmarca del chino Pan Zhanle.

A mitad del recorrido, Popovici iba con una ventaja de 24 centésimas respecto al tiempo de referencia que marcaba el récord del mundo, pero fue menos rápido en el segundo largo.

Esa final fue de altísimo nivel y el segundo clasificado, el ruso con estatus neutral Egor Kornev, acabó en 46.74, quinto mejor tiempo de la historia.

En el resto de pruebas del miércoles en el Europeo de natación destacó igualmente el oro de la veterana sueca Sarah Sjöström, que se impuso con un tiempo de 25 segundos y 5 centésimas en los 50 metros mariposa.

Un año después de ser madre, Sjöström logró así, a sus 33 años, su sexto oro europeo en esa prueba, el decimoctavo título continental de su carrera y su medalla internacional número 99.