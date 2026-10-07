La estrella de LIV Golf Jon Rahm abandona el circuito por "términos inaceptables"

La estrella española Jon Rahm no volverá a competir en LIV Golf, aseguró este miércoles su abogado, una decisión que representa un nuevo revés para el circuito saudita mientras intenta reorganizarse tras acogerse a un proceso de quiebra en Estados Unidos.

Junto al estadounidense Bryson DeChambeau, Rahm, ganador de dos torneos de Grand Slam y ex número uno mundial, fue una de las figuras más importantes que abandonaron el PGA Tour para unirse a la millonaria apuesta impulsada por el fondo soberano saudita.

Sin embargo, LIV Golf solicitó protección por quiebra el mes pasado después de perder el respaldo financiero de sus principales patrocinadores de Medio Oriente.

El circuito pretende reorganizarse bajo el proyecto denominado LIV 2.0, apoyado por nuevos inversionistas y con un formato rediseñado para intentar recuperar su viabilidad financiera.

La permanencia de jugadores de renombre como Rahm era considerada clave para el futuro de la competición.

"El Sr. Rahm ha revisado de manera independiente los términos propuestos para LIV 2.0, tal como las partes se han referido a ella, y ha determinado que dichos términos son inaceptables para él, por lo que no participará en el futuro en LIV 2.0", dijo su abogado, John Beck.

Beck realizó las declaraciones durante una audiencia ante un tribunal de quiebras de Nueva Jersey y señaló que ambas partes mantienen conversaciones avanzadas para acordar una separación amistosa.

- Crisis y quiebra -

Según el abogado, el acuerdo podría presentarse ante la justicia el próximo mes.

"Si las partes, por cualquier motivo, no logran llegar a un acuerdo de separación de mutuo acuerdo, el Sr. Rahm tiene la intención de hacer valer su objeción" por la vía legal, agregó Beck.

LIV Golf no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

Desde su lanzamiento en 2022, el circuito provocó profundas divisiones en el golf profesional al atraer a varias de las principales figuras del deporte con contratos multimillonarios.

El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita destinó alrededor de 5.000 millones de dólares al proyecto antes de retirar abruptamente su apoyo financiero este año.

Los documentos de la quiebra indican que LIV mantiene deudas estimadas de entre 500 millones y 1.000 millones de dólares con al menos un millar de acreedores, entre ellos varios jugadores destacados.

Rahm, DeChambeau y Dustin Johnson figuran entre los mayores acreedores no garantizados del circuito, con más de cinco millones de dólares cada uno en pagos vencidos, según la documentación presentada ante la justicia.

- Nuevo inversor -

Aun así, el nuevo inversor principal, BC Partners Credit, se comprometió a aportar una financiación inicial de hasta 300 millones de dólares para respaldar el relanzamiento previsto para 2027.

Los responsables del circuito plantean un calendario más breve y bolsas de premios reducidas, con torneos distribuidos en cinco continentes.

Los representantes de Rahm no respondieron a una consulta de la AFP sobre los próximos pasos del golfista de 31 años.

En las últimas semanas, diversos medios han vinculado a varias figuras de LIV con un posible regreso al PGA Tour, aunque el circuito estadounidense aseguró que por ahora no contempla ninguna vía de retorno específica para esos jugadores.

Rahm sigue compitiendo en el DP World Tour y el martes anunció que se perderá el próximo Abierto de España para acompañar el nacimiento de su cuarto hijo.