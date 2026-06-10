La cubana Velazco sorprende a Leyanis Pérez en el triple salto de Oslo

La estrella del atletismo cubano Leyanis Pérez, vigente campeona mundial al aire libre y bajo techo, fue derrotada este miércoles en el triple salto de la reunión de atletismo de la Liga de Diamante de Oslo por una compatriota, Davisleydi Velazco.

Velazco, de 26 años, no representa internacionalmente a Cuba después de haber abandonado la isla rumbo a Estados Unidos y de instalarse en Puerto Rico.

En la pista del estadio de la capital noruega, Velazco llegó a 14,85 metros en el primero de sus seis saltos, su mayor distancia de la velada y la que le permitió llevarse el triunfo.

Iguala así su mejor marca personal, que había logrado a mediados de mayo en Puerto Rico.

Segunda fue la senegalesa Saly Sarr (14,75 metros), mientras que Leyanis Pérez decepcionó con un tercer lugar, quedándose solo en 14,60 metros.

La otra cubana inscrita en esta reunión, Liadagmis Povea, apenas pudo ser sexta -penúltima-, con 14,21 metros en su mejor intento.

Las mejores de la actual temporada en el triple salto femenino, con 14,95 metros, son Leyanis Pérez y la venezolana Yulimar Rojas, que no compitió en esta cita y no debutó todavía en la actual temporada de la Liga de Diamante.