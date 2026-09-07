‘Kyser’ gana el Premio Virgilio y Omar Castillo

El ejemplar estadounidense ‘Kyser’ se hizo de una fácil victoria del Premio Virgilio y Omar Castillo, cuando en la cartilla de ayer del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, superó a sus nueve rivales del citado evento.

La prueba conmemorativa, dedicada a un fusta de meritoria campaña en Panamá y a un connotado inversionista hípico, era la estelar de la jornada y se celebró en la séptima carrera, reservada para todo caballo de 4 años y más edad, sobre un tendido de 1,200 metros y bolsa de $19,050. Con la victoria, el colorado lograba su primera carrera en eventos conmemorativos, corriendo para los colores del Stud Chavela, bajo los cuidados del preparador Rodrigo Jaén, con monta del fusta criollo Antony González.

El victorioso lograba su triunfo número siete en 17 salidas a la pista, con cuyas otras llegadas al marcador acumula una bolsa en su campaña de $39,457. Tras ‘Kyser’, un macho colorado de 6 años, hijo de Not This Time en My Girl por Scat Daddy, llegaron a la meta Steel Curtain, Roaring Justice, Togo y Tuto Babe, que cerró el marcador. El tiempo del cotejo marcó en el cronómetro parciales de 23:2/5 el primer cuarto milla, 46:4/5 los 800 metros y tiempo final de 1:10.3/5 para la distancia del evento.

En la ceremonia de premiación el oferente del trofeo del triunfo fue Omar Castillo hijo, recibido por Carlin Aguilera, en representación del Stud Chavela. Durante este acto, el homenajeado Omar Castillo agradeció a Hípica de Panamá y a Carlos De Oliveira Jr. por la oportunidad de estar presente nuevamente la familia Castillo en el Premio, haciendo un justo reconocimiento a él y su padre, quienes dedicaron muchos años a la actividad hípica.