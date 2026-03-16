Kirkwood gana el primer GP de Arlington y asume el liderato de la IndyCar

El estadounidense Kyle Kirkwood superó al español Álex Palou, campeón defensor de la IndyCar, y ganó este domingo la primera edición del Gran Premio de Arlington, Texas.

Kirkwood tuvo un gran manejo de los neumáticos blandos y supo contener las amenazas de Palou, para además apoderarse del liderato de la popular serie automovilística de Estados Unidos con 126 puntos.

"Es algo increíble", dijo el ganador de la jornada, parte del equipo Andretti Global y quien consiguió el peldaño más alto del podio pese a empezar la carrera en el séptimo lugar.

"El auto me queda perfecto, es un día increíble, necesitamos más momentos como este aunque entiendo que todavía falta mucho", agregó el piloto de 27 años.

Aunque el de Arlington, tercera parada de la temporada de la IndyCar, era un circuito callejero desconocido para los corredores, la carrera se desarrolló sin mayores incidentes.

La competencia fue intensa de principio a fin en una jornada que incluyó ocho cambios en la punta con cinco pilotos alcanzando el primer lugar.

Con 22 vueltas por recorrer, Kirkwood y Palou ingresaron a los pits, ambos con salidas limpias que anticiparon un dramático cierre en las calles texanas.

La curva 14, a falta de 16 pasos por meta para el final, fue clave en la definición de la carrera. Entonces, Kirkwood aprovechó un descuido de Palou, tomó el liderato y no dio marcha atrás hasta asegurar la victoria.

Will Power, también de Andretti Global y quien lideró la carrera por un largo tramo, fue tercero.

"Estoy contento con el trabajo por primera vez aquí en Arlington, ellos tuvieron una excelente carrera y nos veremos en un par de semanas", dijo Palou, del Chip Ganassi Racing.

El español, ganador de los tres últimos títulos de la serie, es segundo de la clasificación general a 26 unidades de Kirkwood.

El mexicano Pato O'Ward, por su parte, finalizó en el quinto puesto. En las tres carreras de 2026 ha logrado ubicarse entre los cinco mejores, lo que le permite mantenerse en la pelea por el campeonato, en la tercera casilla, con 93 puntos.

"Dimos todo lo que teníamos, si queremos ganar carreras tenemos mucho trabajo por hacer", dijo el regiomontano.

El circuito callejero de Arlington incluye 14 curvas y se desarrolla alrededor del AT&T Stadium y el Globe Life Field, casas de los Dallas Cowboys de la NFL y los Rangers de Texas de las Grandes Ligas, respectivamente.

La IndyCar continuará el 29 de marzo en el Barber Motorsports Park, en Birmingham, donde Palou se coronó la temporada pasada.