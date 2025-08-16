Kane y Luis Díaz dan la Supercopa de Alemania al Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich, vigente campeón de Alemania, consiguió el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de Alemania, al ganar 2-1 este sábado en Stuttgart al equipo local, gracias a tantos de Harry Kane y del recién llegado Luis Díaz.

El atacante colombiano, fichado a finales de julio desde el Liverpool en una operación que ascendió a 75 millones de euros (88 millones de dólares), firmó así su primer gol oficial con su nuevo equipo y levantó ya su primer trofeo.

Su tanto llegó en el minuto 77, para ampliar la cuenta del Bayern después de Kane abriera el marcador en el 18.

En el descuento final, Jamie Leweling (90+3) acortó para el Stuttgart, el campeón de la última Copa de Alemania, pero sin tiempo para una reacción.

El Bayern de Múnich conquistó así por undécima ocasión -un récord- la Supercopa de su país, el torneo que tradicionalmente abre la temporada en Alemania y que llevaba este año por primera vez el nombre de Franz Beckenbauer, la leyenda fallecida en enero de 2024 a los 78 años.

En un Neckar Stadion de Stuttgart lleno (60.000 espectadores) pero sorprendentemente tranquilo, y por momentos silencioso, el Bayern confirmó las buenas sensaciones que había transmitido ya hace diez días con su goleada 4-0 sobre el Tottenham en un partido amistoso.

Para paliar la ausencia por lesión de Jamal Musiala, el entrenador Vincent Kompany situó al francés Michael Olise en el centro de la animación ofensiva, con Serge Gnabry a la derecha y Luis Díaz a la izquierda.

- Segundo título de Kane -

Fue un balón servido por Olise, mal gestionado por la defensa del Stuttgart, el que permitió a Kane abrir el marcador en el 18.

Dos años y cuatro días después de su debut oficial con el Bayern en la Supercopa de Alemania perdida 3-0 ante el RB Leipzig, Kane acumula 86 tantos en 97 partidos con el conjunto muniqués.

El astro inglés suma un segundo título a su palmarés, después de la Bundesliga pasada.

En el 24, el arquero Manuel Neuer evitó el empate del Stuttgart en una gran ocasión de Nick Woltemade y el veterano guardameta mostró sus reflejos en otras ocasiones.

Fue Luis Díaz quien dio tranquilidad al Bayern, con un remate de cabeza a centro de Gnabry que terminó alojado en la portería local en el 77.

Leweling acortó para el Stuttgart en el 90+3, sin tiempo para mucho más, y el Bayern se convirtió en 'supercampeón' de Alemania, cumpliendo a la perfección con su estatus de gran favorito.

La Bundesliga arrancará el próximo fin de semana y allí el Bayern de Múnich empezará el viernes ante el RB Leipzig, que este sábado derrotó 4-2 al modesto Sandhausen (4ª división) en la primera ronda -treintaidosavos de final- de la Copa de Alemania.