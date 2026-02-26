Juventud elimina a Guaraní y hace historia al meterse en 3ª ronda de la Libertadores

El debutante Juventud de Uruguay hizo historia este jueves al eliminar como visitante y en el último minuto al Guaraní paraguayo, una hazaña que lo metió en la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Independiente Medellín de Colombia.

En los primeros 45 minutos, el encuentro disputado en un estadio Defensores del Chaco semivacío careció de emociones y permaneció prácticamente parejo en las estadísticas de posesión.

Pero al empezar el segundo, en cambio, pasó de todo en Asunción.

Luego de una falta al borde del área que le costó la expulsión a Sebastián Zaracho, de Guaraní, llegó el grito de gol para Juventud de Las Piedras con un soberbio tiro libre de Federico Barrandeguy (47').

Con diez hombres, el Aborigen no se amilanó y seis minutos después igualó la serie 1-1 con un cobro firme de penal a cargo del portero Gaspar Servio (56'), que en la ida en Montevideo había sido clave para conservar el cero en su arco.

Pero la hazaña estaba escrita para el final, cuando todo hacía presagiar que se definiría la serie en los penales.

El Juve no se conformó y en la última jugada del tiempo de descuento encontró la agónica victoria 2-1 con un remate debajo del arco de Ramiro Miguel Peralta (90+5)

En su debut estelar en la copa, el elenco charrúa venía de eliminar en la primera ronda a la Universidad Católica de Ecuador.

El modesto Juventud de Las Piedras, ciudad vecina a la capital uruguaya, firmó desde ya una temporada histórica con el pase a tercera ronda, pues como mínimo aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

-Tolima y Táchira van por el último cupo-

El Deportes Tolima cerraba este jueves en Ibagué la segunda ronda del torneo ante los venezolanos de Deportivo Táchira, un duelo que se presenta favorable para el elenco Pijao, que en la ida ganó 1-0 como visitante.

En San Cristóbal, el equipo colombiano dirigido por un Lucas González, fiel a su estilo ofensivo y de transiciones rápidas, encontró las soluciones en el banco.

El Carrusel Aurinegro deposita sus esperanzas en la estrategia que proponga su entrenador, el exmediapunta uruguayo Álvaro Recoba. "La serie no está cerrada. Estamos a una pelota", advirtió El Chino.

Quien supere la ronda enfrentará al sorprendente O'Higgins de Chile, que el miércoles eliminó a Bahia en una heróica serie de penales.

La tercera ronda de la Copa Libertadores 2026 por ahora tendrá como cruce central al excampeón Botafogo frente a Barcelona de Guayaquil.

El Fogão remontó con autoridad a Nacional Potosí en Rio, mientras que Barcelona eliminó por penales a Argentinos Juniors en Buenos Aires.