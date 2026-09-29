Jurado en Mundial: Único ciclista latinoamericano al frente

REDACCIÓN | El panameño Christofer Jurado corrió el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2026, cuya fecha final se celebró el domingo 27 de septiembre, en las vías de Montreal, Canadá. Jurado se integró en la fuga del día y se mantuvo a la cabeza de carrera durante más de 140 kilómetros, destacándose además como el único corredor latinoamericano presente en la escapada frente a la élite del ciclismo del planeta.

La prueba reinante, con una distancia total de 273.4 km, exigió al máximo a los 184 corredores que tomaron la partida. El recorrido arrancó con un exigente tramo en ruta de 100 km para luego ingresar a un duro y técnico circuito urbano de 12 vueltas, caracterizado por sus severos repechos con rampas de hasta el 12 % de inclinación.

La dureza del trazado y el ritmo frenético de la prueba provocaron una drástica selección en el pelotón: de los 184 ciclistas que iniciaron, únicamente 58 lograron completar la carrera. Jurado fue uno de los que no terminó el evento.

La victoria final tras 6 horas, 17 minutos y 4 segundos de competencia fue para el estadounidense Brandon McNulty, quien se coronó nuevo Campeón del Mundo tras resistir el embate final del lote de favoritos. El podio lo completaron el australiano Michael Matthews, adjudicándose la medalla de plata, y el neerlandés Mathieu van der Poel, quien se quedó con el bronce.