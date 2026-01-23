Juegos reprogramados en nuestro Béis Juvenil

ML | La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció recientemente la reprogramación de varios juegos pospuestos por lluvia de la ronda regular en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.

El duelo Herrera ante Panamá Este, que debía disputarse el 13 de enero, en el Estadio José De La Luz Thompson, en Chepo, se jugará el sábado 24 de enero en el Estadio José Antonio Remón Cantera, en Coclé, a las 2:00 p.m., con entrada gratis.

Mientras que el lunes 26 de enero, el partido Coclé vs Colón, que estaba prevista en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, para ese mismo día, pero a las 7:00 p.m., pasará a realizarse en el Estadio Rod Carew, a las 2:00 p.m.