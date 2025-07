¿Jueces de línea o inteligencia artificial? El debate está servido en Wimbledon

Los jueces de línea estaban asociados de forma inherente a Wimbledon al mismo nivel que sus fresas con nata. Por ello, su sustitución este año por la tecnología ha provocado un debate entre los jugadores y los aficionados.

El antiguo tenista estadounidense John McEnroe fue durante años uno de los azotes constantes de los elegantes y discretos jueces de línea, pero ahora son ellos los que han quedado 'out' (fuera) del torneo sobre hierba más prestigioso, y han sido reemplazados por un sistema "Live Electronic Line Calling (ELC)" basado en la inteligencia artificial.

Algunos tenistas lamentan el final de una tradición de 148 años en el All England Club, en el suroeste de Londres.

"Era parte de la alegría de ir a Wimbledon, la tradición. Me encantaba cuando todos salían con sus uniformes", opina Fiona Jones, una empresaria de 52 años.

"La tecnología es buena, pero creo que definitivamente se ha perdido algo al no contar con ellos", añade, afirmando que encuentra el fondo de la pista "vacío".

Los jueces de línea habían estado trabajando apoyados por la tecnología desde 2007.

Cuando el árbitro señalaba la repetición por video de la jugada dudosa, una corriente de emoción recorría las tribunas, con los espectadores prorrumpiendo en aplausos acompasados mientras aparecían las imágenes en la pantalla gigante.

Otra aficionada, Marie Sal, de 26 años, confiesa que echa de menos la participación del público, así como "la energía y el dramatismo".

El pasado mes de octubre, Wimbledon anunció que prescindiría de sus jueces de línea para dar paso a la ELC, en línea con las decisiones tomadas previamente por el Abierto de Australia y el US Open.

"No puedo oír bien la voz, está un poco baja", se quejó la china Yuan Yue tras su partido de primera ronda en una pista exterior.

"Le pedí al árbitro si podía subirla un poco. Me dijo que no podía. No me importa, sólo quiero oírlo con claridad", explicó.

- "La IA se llevó mi trabajo" -

Han sido instaladas más de 450 cámaras con el fin de tomar decisiones que hasta ahora tomaban personas. Unas decisiones que se transmiten a través de altavoces en la cancha.

El estadounidense Frances Tiafoe, 12º cabeza de serie, opina que la nueva tecnología priva del espectáculo y de la "fanfarria" del antiguo sistema.

Aunque los antiguos jueces de línea no han desaparecido del todo.

Unos 80 ejercen de árbitros asistentes, con dos en cada pista ofreciendo apoyo al árbitro principal.

También permanecen al pie del cañón en caso de mal funcionamiento de las máquinas.

Su complicada situación les ha generado el apoyo de dos estudiantes ingleses preocupados por cómo la inteligencia artificial supone una amenaza sobre sus perspectivas laborales.

Gabriel Paul, de 26 años, y Harry Robson, de 27, vestidos como jueces de línea, protestaron con carteles con el lema "La IA me quitó mi trabajo" y "No dejen de lado a los humanos" delante de las puertas del All England Club .

"Somos estudiantes, nos graduamos en tres meses y estamos preocupados por el mercado laboral en su conjunto", explica Paul.

Pero Wimbledon se muestra optimista sobre el nuevo sistema. Su directora de operaciones, Michelle Dite, afirma que la introducción de ELC fue "muy exitosa".

"Hubo uno o dos tenistas que comentaron sobre el audio", señala. "Y creo que es muy importante que lo revisemos y monitoreemos continuamente, como hacemos con todo lo demás".