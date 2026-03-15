Jonas Vingegaard conquista su primera París-Niza

El ciclista Jonas Vingegaard añadió a su palmarés su primera París-Niza, después de la octava y última etapa ganada por el francés Lenny Martinez, que se impuso al esprint al corredor danés en el final en la ciudad del sur de Francia.

Ganador de dos etapas, Vingegaard, del equipo Visma-lease a Bike, se impuso en la general con una ventaja colosal de 4 minutos y 23 segundos sobre el colombiano Daniel Martínez, la mayor diferencia desde 1939.

El alemán Georg Steinhauser completó el podio de la tradicional carrera francesa.