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Jonas Vingegaard conquista su primera París-Niza

Jonas Vingegaard conquista su primera París-Niza
El corredor danés del Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard, con el maillot amarillo, rueda por delante del francés Lenny Martinez durante la 8ª y última etapa de la París-Niza, por los alrededores de Niza, en el sur de Francia, el 15 de marzo de 2026 Anne-Christine Poujoulat
AFP
15 de marzo de 2026

El ciclista Jonas Vingegaard añadió a su palmarés su primera París-Niza, después de la octava y última etapa ganada por el francés Lenny Martinez, que se impuso al esprint al corredor danés en el final en la ciudad del sur de Francia.

Ganador de dos etapas, Vingegaard, del equipo Visma-lease a Bike, se impuso en la general con una ventaja colosal de 4 minutos y 23 segundos sobre el colombiano Daniel Martínez, la mayor diferencia desde 1939.

El alemán Georg Steinhauser completó el podio de la tradicional carrera francesa.

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