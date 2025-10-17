Jefe de Red Bull afirma que el equipo puede llevar a Verstappen a su quinto título

El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, que asumió el cargo tras la destitución de Christian Horner en julio, dijo este viernes que el equipo está preparado para impulsar a Max Verstappen hacia un sensacional quinto título mundial de pilotos en la Fórmula 1.

Mekies dejó claro que no estaba pronosticando que el cuatro veces campeón neerlandés ganaría la corona, sino que él y la escudería tenían el rendimiento necesario para ganar cualquiera de las seis carreras restantes.

Verstappen es tercero a 63 puntos del líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri, de McLaren, y a 22 unidades del británico Lando Norris, también de McLaren, que ocupa la segunda posición.

Mad Max, de 28 años, necesitaría una remontada récord para recuperar la diferencia.

"Creo que es justo decir que pensamos que ahora tenemos suficiente potencial en el coche para luchar en la mayoría de los circuitos de aquí en adelante", dijo Mekies a periodistas antes de la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos.

"Ahora bien, eso no significa que vayamos a ganar, pero si sacamos todo el partido al coche, si le sacamos todo el partido en una pista determinada, entonces creemos que podremos luchar por la victoria", apuntó.

"No significa que podamos hacerlo todos los fines de semana de carrera. No significa que no vayamos a ser derrotados en ninguno de los fines de semana de carrera, pero sí significa que deberíamos estar en ese grupo que lucha por la victoria".

El afable Mekies ha rejuvenecido a Red Bull con una racha constante de mejores resultados, incluyendo dos victorias y dos segundos puestos desde el parón estival de agosto, mientras Verstappen volvía a meterse en la lucha por el título.