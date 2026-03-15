Jannik Sinner conquista su primer título del Masters 1000 de Indian Wells

El italiano Jannik Sinner derrotó el domingo al ruso Daniil Medvedev y ganó su primer título del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos).

Sinner, número dos mundial, acabó imponiendo su jerarquía por 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) en un duelo que no registró un solo quiebre y se definió en dos emocionantes tie breaks.

Medvedev sucumbió así por tercera vez en una final en el desierto californiano, tras las derrotas ante Carlos Alcaraz en 2023 y 2024.

A los 24 años, Sinner completó así un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 de pista dura.

Tras su ausencia del año pasado en Indian Wells, suspendido por un doble positivo por clostebol, Sinner aplicó su autoridad a lo largo de toda esta edición del torneo, en la que no cedió un set.

Con un triunfo anterior en París en noviembre, el italiano es el primer jugador en ganar dos torneos Masters 1000 seguidos sin ceder un set.

Sinner estaba muy necesitado de un éxito de este nivel tras arrancar el año con tropiezos inesperados en semifinales del Abierto de Australia, Grand Slam del que era bicampeón, y en cuartos de final del ATP 500 de Doha.