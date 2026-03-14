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Italia derrota a Puerto Rico y se mete en semifinales del Clásico Mundial

Italia derrota a Puerto Rico y se mete en semifinales del Clásico Mundial
El italiano Jakob Marsee celebra una carrera ante Puerto Rico el 14 de marzo de 2026 Alex Slitz
AFP
14 de marzo de 2026

Italia, la revelación absoluta del Clásico Mundial de béisbol de 2026, irrumpió este sábado en semifinales al vencer 8x6 a Puerto Rico en Houston.

La novena europea sigue invicta en cinco partidos, incluido un triunfo ante Estados Unidos, y pugnará el lunes en Miami por un puesto en la final.

Su rival salía del último duelo de cuartos de final, que disputaban este sábado Venezuela y Japón, la vigente campeona.

La otra semifinal será un choque de trenes entre Estados Unidos y República Dominicana el lunes, también en Miami.

Anotaciones por entradas:

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 0 4 0 6 7 0

Italia 4 0 0 4 0 0 0 0 - 8 8 1

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