Inter cae en casa con el Udinese y cede el liderato a Juve y Nápoles

Después de una primera victoria por goleada, el Inter de Milán sufrió un inesperado revés al caer en casa por 2 a 1 ante el Udinese, este domingo en el cierre de la 2ª jornada de la Serie A.

Frenado en 3 puntos, baja al sexto puesto, a tres unidades de los cuatro equipos que han conseguido ganar los dos partidos: Juventus, Nápoles, Cremonese y Roma.

Por una ligera diferencia de goles (+3 contra +2), la Juventus y el Nápoles colideran la tabla, después de ganar por la mínima (1-0) en Génova este domingo y en casa al Cagliari el sábado, respectivamente.

El Inter, que había arrancado el campeonato el lunes con una goleada 5-0 sobre el Torino y que había sido el primer líder de esta Serie A, tenía la posibilidad de sumarse al grupo de cabeza pero nada salió como esperaba en su duelo del domingo en el Giuseppe Meazza.

El neerlandés Denzel Dumfries adelantó al Inter en el minuto 17, rematando un tiro desviado de su compañero Marcus Thuram, pero el Udinese no solo no se hundió sino que se creció a partir de ahí.

Antes del descanso dio ya la vuelta al marcador, con un penal transformado por el inglés Kenan Davis (29) y un gol del francés Arthur Atta (40).

En la segunda mitad, el Inter se esforzó por reaccionar pero su único gol, obra de Federico Dimarco con un zurdazo en el 56, fue anulado tras una revisión en el VAR.

El Udinese incluso adelanta a su rival de este domingo, situándose quinto de la tabla con 4 puntos, uno más que el Inter.

En el otro partido del último turno, la Lazio (7º, 3 puntos) pudo reaccionar a su derrota en Como de la primera jornada y venció 4-0 al Hellas Verona (18º, 1 punto), en un partido en el que Taty Castellanos fue la estrella.

El atacante argentino firmó el tercer gol de su equipo en el 41, después de haber dado en el inicio del choque las asistencias para los tantos de sus compañeros Matteo Guendouzi (3) y Mattia Zaccagni (10).

Con todo decidido, Leonardo Bia (82) puso el cuarto y definitivo en el Olímpico de la capital.