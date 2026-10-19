‘Infinity Champion’ brilla en el Clásico familia Farrugia

El potro nacional Infinity Champion rindió ayer una gran faena en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó a los mejores potros nativos de dos años en el Clásico Luis (El Mago), Luis (Lulín), Andrés y Andy Farrugia y Eleida de Farrugia.

La carrera, que servía como la primera prueba de la Triple Corona Juvenil, se celebró sobre mil 100 metros y bolsa de 24 mil 600 dólares ($24,600), con una matrícula de siete ejemplares.

Con esta victoria el ganador mantiene su condición de invicto en dos salidas a la pista, en cuya carrera superó a los mejores potros de su generación, con un promisorio futuro como pistero.

Infinity Champion es un descendiente de Indiano en Lara Fabián por Polla’s Vision, un defensor de las divisas de los colores del Stud Infinito, con magistral conducción del experimentado látigo criollo Jesús Barría, bajo los cuidados del preparador Rodrigo Antonio Cedeño.

El potro colorado logró una victoria de salida a meta, marcando la ruta ante Tres Naciones, para luego en la recta final soportar las acometidas de D’Artanan y ganar la prueba sin mayor apremio, arribando tras ellos Mr. Tony, Tres Naciones y cerró el marcador Manito Juan.

El tiempo que registró el cronómetro para la distancia fue de 1:05. 2, luego de marcar parciales de 22.1 para el primer cuarto de milla y 46.2 los 800 metros.

Infinity Champion, que arrancó por delante en las pruebas de la Triple Corona Nacional de potros de dos años, para lograr el codiciado galardón hípico deberá sumar las victorias de los clásicos Louis, Rosita de Martinz y Alejandro Posee Martinz, en la versión 56 el domingo 8 de noviembre y el Navidad, edición 75, el jueves 24 de diciembre venidero.

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar de entrega de premios, a nombre de la familia homenajeada, la oferente de la copa del triunfo fue Julianna Farrugia, recibida por Miglenis Gutierez, en representación del Stud Infinito.

Con la celebración de esta prueba clásica la Administración del Hipódromo Presidente Remón rindió merecido reconocimiento a una familia que por más de ocho décadas ha sido pilar fundamental en el desarrollo y desenvolvimiento de la actividad hípica en Panamá, en las faceras de propietarios, preparadores, criadores e importadores de pura sangres de carrera.