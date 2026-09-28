‘Indian Music’ se llena de gloria al ganar la Triple Corona Nacional

El ejemplar criollo ‘Indian Music’ no dejó dudas de ser el mejor de su generación al imponerse ayer en gran forma a un selecto lote de siete rivales en de la versión 44 del clásico Carlos Eleta Almarán, Fernando Eleta Almarán, Raquel Eleta y Graciela Q. De Chapman, prueba estelar de la cartilla celebrada ayer en el Hipódromo Presidente Remón.

Con esta resonante victoria el alazán escribe su nombre con tinta indeleble los registros del Stud Book y Estadística, al convertirse en el XVII Triple Coronado Nacional del Hipismo panameño y de paso ser nuestra principal carta a batir en la venidera edición LVIII del tradicional Clásico Internacional del Caribe.

En la carrera el caballo ganador de las tres gemas nacionales tuvo un fácil dominio sobre sus contendores, logrando una victoria sin mayor resistencia de sus rivales, cruzando la meta lleno de poder.

El Clásico de la familia Eleta se celebró en la séptima carrera, sobre 1, 800 metros, para todo caballo nacional de tres años de edad, con bolsa de $48,400, siendo la prueba que cerraba el ciclo de la Triple Corona Nacional, como también la prueba que definía a nuestros representantes al Clásico del Caribe.

El nuevo triple coronado nacional, montado magistralmente por su jinete habitual Yonis Lasso, cronometró la distancia en 1:54 4/5, tras parciales de 23:1/5 el primer cuarto de milla, 47:2/5 los 800 metros, 1:13 3/5 los mil 200 metros y 1:40 4/5 los mil 600 metros.

‘Indian Music’ es un defensor de los colores del Stud Campo Azul, un hijo de ‘California Music’ en ‘India Mora’ por ‘Indiano’, entrenado por Albert Paz Rodríguez.

Las puntuaciones de las selecciones de las tres carreras selectivas al Clásico Internacional del Caribe finalizaron así: Indian Music (18), Spotlight (8), Selencio Criminal (5) Capo Falcone (4) y Mente Brillante (1).

Wonder Lady a la Copa Confratenidad (hembras)

Otro de los eventos celebrados ayer selectivos a la Serie Hípica del Caribe fue el Clásico Sociedad de Dueños de Caballo, cuya prueba definía la nómina al Clásico Confraternidad del Caribe, versión hembras.

Dicha prueba fue ganada en gran forma por Wonder Lady, alazana que por segunda oportunidad doblegaba a la gran favorita Triple Coronada Jaque Doble en un evento clásico.

La Copa Confraternidad del Caribe (hembras) se celebrará el sábado 5 de diciembre, en tanto que el Clásico Internacional del Caribe el día siguiente, competencias que tendrán como escenario el Hipódromo Camarero de San Juan, Puerto Rico.