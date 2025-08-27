Iñaki Peña renueva con el Barça hasta 2029 y va cedido al Elche

El FC Barcelona anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo para renovar hasta 2029 al guardameta Iñaki Peña, que jugará cedido esta temporada en el Elche.

"El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Iñaki Peña han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2029", señaló el club catalán en su comunicado.

"Asimismo, el FC Barcelona y el Elche Club de Fútbol han llegado a un acuerdo para la cesión del portero para la presente temporada, hasta el 30 de junio de 2026", prosiguió.

A su vez, el Elche también hizo oficial el préstamo del arquero alicantino sin ninguna opción de compra. El técnico del Elche, Eder Sarabia, podría hacerle debutar este viernes ante el Levante.

El Barça se queda ahora con tres guardametas: Joan García, el polaco Wojciech Szczesny y el alemán Marc-André Ter Stegen, quien está de baja por una operación en la espalda.

Con la salida de Peña, el Barça tendrá presumiblemente margen en el 'fair play' financiero para inscribir a Szczesny en LaLiga, de manera que podría estar en la convocatoria para el choque del sábado contra el Rayo Vallecano.