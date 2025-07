"Haré todo por quedarme en Ferrari y traer el título", asegura Leclerc a la AFP

"Haré absolutamente todo para seguir en Ferrari y para intentar traer el título", aseguró el monegasco Charles Leclerc en una entrevista a la AFP durante el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en Silverstone, respondiendo a los rumores de las últimas semanas sobre su futuro en la 'Scuderia'.

PREGUNTA: Ferrari está atravesando dificultades esta temporada y no cuenta todavía con ninguna victoria después de once pruebas (de 24) ¿Por qué?

RESPUESTA: "La primera parte de la temporada ha sido más decepcionante de lo previsto. Nuestros rivales han sido extremadamente eficientes y hacen un gran trabajo. Por nuestra parte, todavía no tenemos un coche lo suficiente rápido para ganar. Conocemos nuestros puntos débiles y sobre lo que es necesario trabajar para tratar de ser competitivos de nuevo. Empujamos mucho para dar la vuelta a la situación y hemos empezado a hacerlo. Durante las últimas cuatro carreras, hemos estado tres veces en el podio, pero no podemos pararnos ahí. El objetivo es mucho mayor con Ferrari, hay que conseguir ganar de nuevo y de manera regular".

P: ¿Cómo gestiona la frustración?

R: (Reflexiona) "Sí, es complicado, pero me gusta poner las cosas en su contexto: soy piloto de Fórmula 1 en Ferrari, es algo con lo que siempre había soñado. Por mucho que la situación me afecte, porque cuando eres piloto quieres ganar, sigo siendo una persona extremadamente afortunada por poder hacer lo que más me gusta en el mundo. No quiero decir que me conforme con esta situación, todo lo contrario, intento hacer todo lo posible para darla la vuelta. Y es ahí donde encuentro la motivación: la de llevar al 'team' más icónico al más alto nivel y ganar el Mundial juntos".

P: ¿Cree que eso es todavía posible este año?

R: "Si soy 200% honesto, creo que eso va a ser extremadamente complicado. Nunca diría que es imposible hasta que matemáticamente no sea posible. Pero McLaren cuenta con una ventaja enorme y sus pilotos también, será complicado".

P: Tiene contrato con Ferrari hasta 2029 ¿Cuánto tiempo se da para lograr el título?

R: "Es muy complicado... El año que viene será extremadamente importante para el equipo porque tendremos un nuevo reglamento. Si arrancamos con buen pie, será algo muy bueno para los siguientes años, si empezamos mal será más complicado recuperar el nivel".

P: Si las cosas no van bien en 2026 ¿Su futuro en Ferrari podría verse cuestionado?

R: "Es muy difícil de decir porque de aquí a un año y medio o dos años la situación será muy diferente, habrá que analizarla como sea en ese momento. Pero lo que es seguro es que he crecido solo con un equipo en la cabeza y todo el mundo sabe hasta qué punto amo a este equipo. Haré absolutamente todo para quedarme aquí, en Ferrari, y para tratar de traer el título a Ferrari".

P: ¿Se ve ganando el título de campeón con otro constructor?

R: "No por ahora".

P: Este año se le ha unido Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, en una escudería que usted conoce de memoria ya que está aquí desde 2019 ¿Cómo funciona la colaboración entre ambos?

R: "La colaboración va súperbien. Lewis llega a un equipo y una estructura que es completamente diferente a en la que ha trabajado durante mucho tiempo (Hamilton pasó 12 temporadas en Mercedes antes de unirse a Ferrari). Llega con una visión completamente diferente, con soluciones diferentes a los problemas y aporta bastantes observaciones que nos ayudan mucho. Por mi parte, tengo el conocimiento del sistema y de la estructura Ferrari".

P: ¿Ha cambiado su manera de abordar ciertas cosas?

R: "No necesariamente. La manera en la que trabajamos sigue siendo bastante personal. Sin embargo está claro que la primera vez que llegó al equipo analicé y observé todo lo que hacía. Con todos los éxitos que él ha tenido, es normal hacer eso".