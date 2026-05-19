Gran expectativa por el Clásico Presidente

A escasos días para la celebración del Clásico Presidente de la República, crece la expectativa por la colosal prueba, la cual se correrá en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, el próximo domingo 7 de junio.

El magno cotejo, de gran jerarquía y tradición, reúne a lo más granado de los ejemplares que cumplen campaña en el óvalo juandieño.

Siendo así, se escucha todos los días por los corrillos hípicos diferentes versiones sobre tal o cual ejemplar pudiera estar presente, cuya duda se despejará el jueves 28 de mayo en el cierre de matrículas, en la carrera de dos mil 100 metros y bolsa de 75 mil dólares, más el agregado. A la fecha los preparadores se encuentran sacando filo a sus pupilos, a fin de presentarlos en sus mejores condiciones, y para ello han recurrido a sus vastos conocimientos, sacando lo mejor de sus ‘libritos’.

Empresa operadora presentará una mega cartilla

A fin de presentar una colosal jornada, la administración del recinto hípico se prepara para que esta gala se realice a la altura que se merece, convocando a una rueda de prensa para el martes 2 de junio, donde se darán a conocer todos los detalles y por menores y adicional a ello la ceremonia de la rifa de los carriles.