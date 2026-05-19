Daniel Brea Clavel renuncia al Partido Popular y se inscribe en Moca

El expresidente del Partido Popular, Daniel Brea Clavel, anunció su renuncia al partido político para incorporarse al Movimiento Otro Camino (Moca).

El político, acompañado por Ricardo Lombana, presidente de Moca, dijo que tomó la decisión tras pertenecer a la organización política por 38 años, en busca de ser más útil al país.

“Hoy estoy convencido de que puedo ser más útil desde otro espacio. Moca representa lo que muchos panameños están buscando: coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, presencia en la calle y una lucha firme por la dignidad de nuestra gente. Aquí no llego a empezar de cero. Llego a sumar, a aportar experiencia, ideas y compromiso”, escribió el líder político en una carta publicada en redes sociales.