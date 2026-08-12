Goles agónicos de Cerro y Coquimbo frustran a Palmeiras y Platense en Libertadores

Palmeiras y Platense sufrieron goles en el tiempo añadido y vieron escaparse la victoria al empatar 1-1 con Cerro Porteño y Coquimbo Unido, respectivamente, este miércoles en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, antes del cierre de la jornada entre Cruzeiro y el campeón defensor, Flamengo.

El Palmeiras de Abel Ferreira, dos veces campeón de la Libertadores bajo el mando del técnico portugués, se reencontró con el Ciclón guaraní, un rival habitual en el torneo continental, en el decimonoveno capítulo de una larga historia de enfrentamientos entre ambos.

El Verdao dominó la posesión ante un Cerro Porteño ordenado y compacto, y cuando el empate parecía sellado encontró el premio a su insistencia a los 82 minutos, con un zurdazo del argentino Juan Manuel "Flaco" López tras una asistencia de Marlon Freitas.

Sin embargo, el conjunto paraguayo rescató la igualdad a los 90+3 minutos.

Jonatan Torres desbordó por la derecha y lanzó un centro en busca de Pablo Vegetti, que se desvió levemente en el camino, confundió al arquero Carlos Miguel y terminó en el fondo de la red para decretar el 1-1 definitivo.

El vencedor de esta serie, que se definirá el miércoles próximo en Asunción, luchará en cuartos de final ante el ganador entre el brasileño Mirassol y Liga de Quito.

- Calamar amargo -

Platense tenía encaminada la victoria ante Coquimbo Unido, pero un gol de Guido Vadalá a los 90+5' selló un empate 1-1 que dejó abierta la llave.

El equipo dirigido por Martín Palermo fue superior durante buena parte del encuentro, logró adelantarse a los 35 minutos con un cabezazo de Luciano Giménez y controló el desarrollo ante un rival con escaso peso ofensivo.

En la segunda mitad, el Calamar optó por administrar la ventaja y dispuso de una ocasión inmejorable para ampliar la diferencia, pero el arquero Diego Sánchez detuvo un penal ejecutado por Guido Mainero.

La falta de eficacia terminó costándole cara al conjunto argentino, ya que Guido Vadalá apareció en el tiempo añadido para decretar el empate y llevarse la definición a Chile la próxima semana.

- Canalla y Timão, 26 años después -

Rosario Central llega a los octavos con una ilusión renovada y una figura que eleva la expectativa: Ángel Di María.

El Canalla terminó como líder de su grupo y ahora se medirá el jueves con Corinthians, que avanzó como segundo de su zona, en una serie con aroma histórico.

Será el tercer partido entre ambos en la historia de la Libertadores.

En los octavos de final del 2000 protagonizaron una llave de alto voltaje: Central ganó 3-2 en Rosario, Corinthians repitió el resultado en Brasil y el Timão terminó avanzando por penales.

Veintiséis años después, vuelven a encontrarse.

La jornada del jueves comenzará en Mirassol, en el interior del estado de Sao Paulo, donde el equipo brasileño, uno de los mejores segundos de la fase de grupos, recibirá a Liga de Quito, campeón de la Libertadores 2008.

Ambos compartieron en el Grupo C, donde cada uno hizo valer su localía con una victoria por 2-0.

- Rivadavia y Católica rescatan empates -

Fluminense e Independiente Rivadavia abrieron el martes los octavos de final con un empate sin goles en el Maracaná, en una jornada que se completó con el 1-1 entre Estudiantes y la Universidad Católica de Chile.

Campeón de la edición de 2023, el Tricolor carioca llevó la iniciativa, pero careció de profundidad ante un conjunto mendocino ordenado y cómodo sin la pelota.

"Aunque hicimos un partido discreto, malo, como quieran llamar, tuvimos mucho el balón, pero con muy poca efectividad para lograr incomodar al rival", reconoció con autocrítica el técnico del Fluzão, el argentino Luis Zubeldía.

La revancha será el próximo martes en Mendoza.

En La Plata, Estudiantes dejó escapar una victoria que parecía encaminada e igualó 1-1 con la Universidad Católica.

Joaquín Tobio Burgos adelantó al Pincha a los 4 minutos, pero Fernando Zampedri empató a los 80' para los chilenos. La vuelta se disputará el próximo martes en Santiago.