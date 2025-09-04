Godoy confía en la clasificación de Panamá al Mundial de 2026

El capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, expresó su confianza en que el equipo logrará clasificarse al Mundial de 2026, aunque admitió que el desafío será complicado, en la víspera del debut frente a Surinam en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf.

“En diciembre vamos a pasar una Navidad feliz, estaremos contentos todos y estaremos en el Mundial”, dijo Godoy, de 35 años, en rueda de prensa.

Panamá debutará el jueves de visita ante Surinam, en un duelo a disputarse en el estadio Franklin Essed, en Paramaribo. Tres billetes directos al Mundial de Norteamérica y dos para repescas serán peleados por 12 selecciones repartidas en tres grupos.

Sin embargo, el centrocampista del San Diego de la MLS también advirtió de las dificultades de la eliminatoria, donde Panamá forma parte del Grupo A junto a El Salvador, Guatemala y Surinam.

“Esta es la eliminatoria de nosotros, no hay mañana, pero así como nosotros tenemos ilusión, Surinam, El Salvador y Guatemala también la tienen y tenemos que dar el 200%”, afirmó Godoy, el jugador panameño con mayor número de partidos internacionales.

“Va haber momentos donde vamos a sufrir y hay que estar preparado para ese momento porque no todo es lindo”, agregó.

Panamá, donde la liga es semiprofesional, aspira a clasificar por segunda vez a un Mundial tras participar en Rusia 2018, donde concluyó en último lugar tras perder sus tres partidos.

En los últimos años, los canaleros lograron los subcampeonatos de la Copa Oro en 2023 y de la última Liga de Naciones de la Concacaf (2024/2025), lo que ha disparado la euforia de sus aficionados.

Sin embargo, el DT de la selección, el hispano-danés Thomas Christiansen, ha querido bajar las expectativas.

“Sabemos que es un partido difícil, el primero de esta ronda, y tenemos que conseguir un buen resultado (...), la verdad es que me da igual cómo ganar el partido, la cuestión es ganarlo”, afirmó Christiansen.

En el segundo partido de esta ventana, Panamá recibirá a Guatemala el próximo lunes.