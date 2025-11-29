Gimnasia artística panameña conquista doble oro en los Juegos Bolivarianos

La gimnasia artística panameña ha escrito una página de gloria en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 al lograr un espectacular doblete de medallas de oro.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) confirmó el rotundo éxito de las atletas, quienes no solo se coronaron en la prueba colectiva, sino que también aseguraron la máxima presea en la competición individual, demostrando el ascenso imparable de este deporte en el país.

El primer gran triunfo se consiguió en la codiciada prueba de Equipos, donde la delegación panameña se alzó con la medalla de oro. Las cinco atletas: Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Hillary Heron, Karla Navas y Tatiana Tapia, deslumbraron con su coordinación y ejecución, sumando un puntaje total de 196.895 puntos.

Este marcador de élite permitió a Panamá superar a potencias regionales como Colombia, que obtuvo la plata con 190.960, y a la selección anfitriona, Perú, que se quedó con el bronce (183.828).

La jornada de oro no terminó ahí. En la prueba General Individual, la gimnasta Alyiah Lide demostró su maestría y consistencia, asegurando la segunda medalla de oro para Panamá con un destacado puntaje de 50.865. Este triunfo individual es un testimonio de su destreza integral en todos los aparatos.

Sus compañeras también brillaron con notables actuaciones: Tatiana Tapia se ubicó en un sólido quinto lugar (48.666 puntos), y Karla Navas alcanzó el séptimo puesto (47.832), cimentando la fuerte presencia panameña en el Top Ten bolivariano.

Este doblete dorado en Ayacucho-Lima 2025 no solo añade prestigio al deporte panameño, sino que también inspira a la juventud y confirma el talento y la dedicación de estas atletas de alto rendimiento.