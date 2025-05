Gilgeous-Alexander coloca a los Thunder a un paso de las Finales de NBA

Con 40 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, los Oklahoma City Thunder reaccionaron el lunes con una victoria 128-126 ante los Minnesota Timberwolves que les dio una ventaja de 3-1 en esta final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Los Thunder, el mejor equipo de la fase regular, se encuentran ahora a un triunfo de clasificar a sus primeras Finales de la NBA desde 2012.

Gilgeous-Alexander, flamante Jugador Más Valioso (MVP) de la campaña, lideró con 40 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias la respuesta de unos Thunder que fueron masacrados por 42 tantos en el tercer partido el sábado.

Los Thunder disponen ahora de tres oportunidades de clasificar a las Finales, comenzando por el quinto juego del miércoles ante su público, mientras en la Conferencia Este los Indiana Pacers dominan 2-1 a los New York Knicks.

"Jugar con nuestra identidad en ambos lados de la cancha, si lo hacemos estaremos bien", dijo Gilgeous-Alexander sobre los fundamentos del triunfo. "Si no, podría ponerse feo. Tenemos que ser quienes somos y confiar en nuestro trabajo y en nuestros hábitos".

Único favorito que sigue vivo en estos playoffs, Oklahoma City demostró que la paliza del sábado fue sólo un accidente y salió airoso de un feroz duelo en el que logró anular a las estrellas de Minnesota, Anthony Edwards y Julius Randle, a los que dejaron en 16 y 5 puntos.

"No lo veo como que yo o él (Randle) tuvimos problemas. Ellos tuvieron un buen plan de partido y yo no hice tiros suficientes para decir que tuve problemas. Uno no quiere tomar malos tiros", se defendió Edwards, que tuvo una estadística de cinco lanzamientos anotados de 13 intentos.

El talentoso escolta, que llevaba dos partidos superando la treintena de puntos, tampoco tuvo buen cuidado del balón al cometer cinco de las 21 pérdidas de los locales.

"No vas a ganar a un equipo como éste si pierdes más de 20 balones y le dejas tener un montón de segundas oportunidades, y lo sabíamos", lamentó el entrenador de Minnesota, Chris Finch.

- "Estuvieron increíbles" -

El alero Jaden McDaniels, con 22 puntos, dio la cara por los locales junto a los suplentes Donte DiVincenzo (21) y Nickeil Alexander-Walker (23), primo de Gilgeous-Alexander.

Más allá de Gilgeous-Alexander, que el sábado firmó su peor anotación de la temporada con 14 puntos, las otras figuras de los Thunder también estuvieron a su mejor nivel.

El alero Jalen Williams y el pívot Chet Holmgren contribuyeron con 34 y 21 puntos y una serie de jugadas claves en una recta final.

"Estuvieron increíbles esta noche", les reconoció Gilgeous-Alexander. "No se dejaron llevar por el momento. Hay mucho que decir sobre el trabajo y el esfuerzo que hacen y el carácter que tienen. Se merecen estos momentos".

- El banco mantiene a 'Wolves' -

Los Thunder saltaron a la cancha con la misión de restaurar su orgullo y su defensa, que Edwards y Randle habían hecho trizas el sábado.

Las dos figuras locales fueron objeto de férreos marcajes que les obligaron a ceder el protagonismo a los secundarios de Minnesota.

McDaniels se encargó de 10 de los primeros 17 puntos de los 'Wolves' y luego cedió el testigo a Alexander-Walker y DiVincenzo, que acribillaron a los visitantes con cinco triples cada uno.

Al descanso Edwards lucía apenas 4 puntos en su casillero con dos lanzamientos, mientras Gilgeous-Alexander sumaba 21 tantos.

El canadiense no dejó de percutir con sus tiros de media distancia o penetrando hasta el aro mientras el público lo increpaba toda la noche por su habilidad para forzar faltas personales.

En el último cuarto emergió la figura de Chet Holmgren, el espigado pívot de 2,16m de altura, que anotó nueve puntos en ese parcial y con sus interminables brazos colocó un tapón clave a McDaniels a 39 segundos del final.

Un triple del propio McDaniels acercó a Minnesota a sólo dos puntos (123-121) con 23 segundos en el reloj pero Gilgeous-Alexander certificó la victoria con cinco tiros libres.

El canadiense tiene ahora la oportunidad de llevar a los Thunder a las Finales siguiendo los pasos de Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden, el trío estelar que cayó en la batalla por el anillo de 2012 ante los Miami Heat de LeBron James.