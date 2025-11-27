Geraint Thomas, recién retirado, dirigirá al equipo Ineos

El galés Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia en 2018, fue nombrado este jueves director deportivo del equipo Ineos, con el que acaba de finalizar su carrera ciclista a los 39 años.

"Thomas trabajará estrechamente con el histórico director Dave Brailsford, el director de rendimiento Scott Drawer y el resto del equipo directivo para aportar su experiencia en la estrategia de carrera, el reclutamiento de corredores, el desarrollo y la preparación de las competiciones", indicó el equipo británico en un comunicado.

Figura apreciada en el pelotón, Geraint Thomas colgó la bicicleta a principios de septiembre tras la última etapa del Tour de Gran Bretaña que terminó en su ciudad natal, Cardiff.

Campeón olímpico de persecución por equipos en 2008 en Pekín y 2012 en Londres, luego pasó toda su carrera en ruta en el equipo Sky, que posteriormente se convirtió en Ineos.

Primero como gregario de Chris Froome, a quien acompañó en sus cuatro victorias en el Tour de Francia entre 2013 y 2017, y luego como líder, ganando él mismo el Tour en 2018.

"Este equipo ha sido mi hogar desde el primer día y asumir este nuevo rol me parece un paso natural. He aprendido tanto de las personas a mi alrededor, ya sean mis compañeros de equipo o el personal técnico, y quiero basarme en nuestros fantásticos éxitos del pasado para construir el futuro", explicó Thomas en el comunicado.

Después de dominar abrumadoramente en la década de 2010, el equipo Ineos ha bajado su rendimiento en las últimas temporadas, pero sigue siendo una de las potencias del pelotón y acaba de fichar a dos franceses, Kévin Vauquelin y Dorian Godon, para las próximas temporadas.