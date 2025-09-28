Gauff sufre pero avanza a cuartos de final en Pekín

La estadounidense Coco Gauff, defensora del título en Pekín, sufrió el domingo para clasificar a cuartos de final del torneo WTA 1000 chino, al derrotar a la canadiense Leylah Fernandez 6-4, 4-6, 7-5.

"He hecho lo necesario para ganar hoy. Fue muy físico", declaró la N.3 del mundo de 21 años, que se enfrentará en cuartos de final a la suiza Belinda Bencic (N.16).

Gauff, que en su entrada en liza apenas tuvo dificultades, necesitó 2 horas y 45 minutos para doblegar a Fernandez (N.25), finalista del US Open en 2021.

Pese a liderar 5-2 el último set, Gauff dejó escapar una bola de partido y Fernandez logró empatar 5-5. La estadounidense se aprovechó de un break final para sellar una complicada victoria.

También avanzó de ronda Jasmine Paolini (N.5) tras superar a la estadounidense Sofia Kenin (N.26) 6-3, 6-0.

Por su parte la kazaja Elena Rybakina (N.10) cayó eliminada contra la alemana Eva Lys 6-3, 1-6, 6-4. También se despidió del torneo chino Paula Badosa, por lesión. La española perdía 4-2 en el primer set contra la checa Karolina Muchova (N.15) cuando unas molestias en la pierna la obligaron a abandonar entre lágrimas.

En el torneo masculino, de categoría ATP 500, avanzaron a cuartos de final el ruso Daniil Medvedev (N.18), el italiano Lorenzo Musetti (N.9) y el estadounidense Learner Tien (N.52). El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, buscará su boleto este domingo contra el francés Corentin Moutet (N.37).

. Resultados de la jornada del torneo WTA 1000 de Pekín - 3ª ronda:

Jasmine Paolini (ITA/N.6) derrotó a Sofia Kenin (USA/N.27) 6-3, 6-0

Marie Bouzková (CZE) a Veronika Kudermetova (RUS/N.24) 6-3, 7-5

Karolína Muchová (CZE/N.13) a Paula Badosa (ESP/N.18) 4-2 y abandono

Eva Lys (GER) a Elena Rybakina (KAZ/N.8) 6-3, 1-6, 6-4

McCartney Kessler (USA) a Barbora Krejcíková (CZE) 1-6, 7-5, 3-0 y abandono

Belinda Bencic (SUI/N.15) a Priscilla Hon (AUS) 4-6, 6-4, 6-3

Cori Gauff (USA/N.2) a Leylah Fernandez (CAN/N.25) 6-4, 4-6, 7-5

. Resultados de la jornada del torneo ATP 500 de Pekín:

Learner Tien (USA) derrotó a Flavio Cobolli (ITA) 6-3, 6-2

Lorenzo Musetti (ITA/N.4) a Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 6-3

Daniil Medvedev (RUS/N.8) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-3, 6-3