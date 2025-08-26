Gauff pasa un buen susto camino a la segunda ronda del Abierto de EEUU

La estadounidense Coco Gauff, ídolo de la afición local, tuvo que pelear durante tres horas para superar su debut en el US Open este martes ante la australiana Ajla Tomljanovic.

Gauff, tercera del ránking de la WTA, venció a Tomljanovic (79) por 6-4, 6-7 (2/7) y 7-5 en una noche que se le enredó mucho más de lo esperado.

Los recurrentes problemas al servicio de Gauff sembraron el temor en la pista central de Nueva York, escenario de su primer título de Grand Slam en 2023 con sólo 19 años.

En esta misma cancha, Tomljanovic ya desencantó al público en 2022 al vencer a Serena Williams en el último partido de la legendaria carrera de la estadounidense.

Este martes amenazó con hacer lo mismo con Gauff, la heredera de Serena Williams, en un partido plagado de errores, 59 de la estadounidense y 56 de la australiana.

"Fue muy difícil, Ajla es muy dura. No fue el mejor partido, pero estoy contenta de avanzar", reconoció Gauff. "Desperdicié tantas oportunidades durante el partido que pensé que al final alguna caería de mi lado".

En el primer set Tomljanovic se adelantó 3-1 aprovechando la desconfianza en su saque de la joven figura local, que acaba de ponerse a las órdenes del especialista Gavin MacMillan para afrontar ese problema.

Veterana ya a sus 21 años, Gauff contuvo la ansiedad y le dio la vuelta al set con su exuberante despliegue físico y agresivo revés.

En la segunda manga le esperaban muchas más curvas ante Tomljanovic, una veterana de talento lastrado por varias lesiones importantes.

Con desventaja de 5-4, Gauff salvó dos pelotas de set pero no logró cambiar la inercia y se entregó pronto en el tiebreak.

En el parcial definitivo, a Gauff le volvió a temblar el pulso cuando, con 5-4 y sirviendo para ganar, cometió un par de doble faltas seguidas que permitieron el quiebre de Tomljanovic.

Pero la estadounidense no dejó de luchar y zanjó el duelo antes del temido tiebreak con un maravilloso revés paralelo y un grito de alivio.

Su siguiente rival será la croata Donna Vekic, que derrotó a la española Jéssica Bouzas por 3-6, 7-5 y 6-3.