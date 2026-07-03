Froome, cuádruple vencedor, regresa al Tour... como embajador comercial

El británico Chris Froome, cuádruple vencedor del Tour de Francia, estará presente en la edición de 2026 que comenzará el sábado en Barcelona, pero como leyenda ya retirada y con un rol de embajador de un colaborador automovilístico de la Grande Boucle.

Aún miembro del equipo Israel-Premier Tech en el verano boreal de 2025, el corredor que cuenta con el mismo número de victorias finales en el Tour que Tadej Pogacar tuvo que ser hospitalizado en agosto como consecuencia de una nueva caída.

Desde entonces, silencio absoluto por parte de Froome, sin equipo y cumplidos los 41 años el 20 de mayo, hasta su aparición de cara a la edición 2026 del Tour de Francia, en la que ocupará un papel de embajador de Skoda.

Preguntado el jueves por la AFP, confirmó que su carrera había terminado definitivamente.

"Sí... Lamentablemente, hubo esa caída a finales de agosto. Realmente no era la manera en que quería terminar. Pero, en ese momento, no había ninguna duda en mi mente de que se había acabado", subrayó.

El británico reinó durante mucho tiempo en las carreteras del Tour de Francia, ganando las ediciones de 2013, 2015, 2016 y 2017 al frente del equipo Sky.

En su palmarés figuran también un Giro, en 2018, y dos Vueltas a España (2011, 2017).

Ganador de 14 etapas en las tres grandes vueltas, Chris Froome vio sin embargo cómo su carrera daba un vuelco durante la edición 2019 del Critérium del Dauphiné, al sufrir una caída mientras reconocía una etapa. El balance fue muy grave: fractura abierta del fémur derecho, de la cadera, del codo derecho, del esternón, de una vértebra y de varias costillas.

Desde entonces, Froome no ha vuelto a lograr ni una sola victoria; su último triunfo de etapa se remonta al Giro de Italia de 2018.