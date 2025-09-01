Fortalecen las bases del Flag Football

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El gerente de selecciones nacionales de Flag Football de Panamá, Gian Carlo Paredes, explicó el desarrollo las selecciones en las categorías inferiores. 'Nunca se ha visto en Panamá 18 selecciones nacionales de Flag Football. Tenemos categorías desde Sub-10 hasta Sub-15, con alrededor de 300 niños, enseñándoles la parte técnica para que cuando lleguen a las selecciones mayores ya sea más fácil la transición. Gracias al apoyo de Pandeportes, hemos podido desarrollar lo que se requiere en cada categoría, dependiendo de las edades'.