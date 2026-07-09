Fogueos agendados

A partir de este sábado 11 de julio, los peloteros que conforman el equipo nacional mayor que jugará el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2026, estará realizando partidos de fogueos contra el equipo U23 de los Vaqueros de Panamá Oeste.

Esta fase de su preparación a la cita en Santo Domingo, República Dominicana, se llevarán a cabo en la Academia Mariano Rivera, de La Chorrera, Panamá Oeste, informó ayer la Federación Panameña de Béisbol, a través de un comunicado.

También se tiene contemplado tener partidos de fogueo ante la preselección nacional juvenil que jugará el Premundial de Santo Domingo.

El equipo mantiene entrenamientos en horas de la mañana en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, bajo las instrucciones de Alberto Macré. Panamá debuta en el béisbol de los JCC el próximo 31 de julio ante el seleccionado de México y tendrá partidos de la Ronda Regular ante Nicaragua y Colombia, respectivamente.

El torneo se jugará en dos grupos, avanzando a la Super Ronda los tres mejores de cada grupo, y luego los mejores van por la medalla de oro y la presea de bronce, respectivamente.