Flamengo y Palmeiras pinchan y Platense y Mirassol sacuden el mapa de la Libertadores

Flamengo, campeón defensor, y Palmeiras, gran candidato al título, cedieron terreno este miércoles en la Copa Libertadores 2026 al empatar como visitantes, en una tercera fecha de la fase de grupos que recortó su margen de dominio, mientras Platense y Mirassol siguieron llamando la atención del continente.

En La Plata, el Mengão empató 1-1 con Estudiantes por el Grupo A, en un partido exigente que reeditó el antecedente entre ambos de la Libertadores 2025, cuando el club brasileño eliminó al Pincha por penales en los cuartos de final.

Flamengo golpeó primero a los 33 minutos en una jugada elaborada por izquierda, con Bruno Henrique desbordando y asistiendo a Luiz Araújo, que definió sin oposición. Estudiantes respondió a los 55', cuando Guido Carrillo empujó con su cuerpo un rebote del golero Agustín Rossi, en una acción revisada y convalidada por el VAR.

Pese al empate, la buena renta mantiene al elenco del portugués Leo Jardim en la punta de la llave con 7 puntos, perseguido por Estudiantes con 5.

La tercera fecha de esta zona se completará el jueves en Medellín cuando el colombiano Independiente Medellín (1) reciba la visita del peruano Cusco FC (0).

Más allá del resultado, Flamengo se marchó con una preocupación mayor: la lesión del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, diagnosticado con fractura de clavícula a menos de dos meses del Mundial de Norteamérica.

La grave lesión se originó temprano, a los 17 minutos, tras un cruce de Ezequiel Piovi que terminó con el cerebro charrúa cayendo sobre su hombro derecho.

El golpe, pese a no ser violento, resultó determinante. No logró seguir en cancha y fue trasladado a un centro médico de La Plata donde fue confirmada la fractura.

"Nos duele irnos con esa noticia de un compañero. Esperemos que logre recuperarse pronto porque está muy ilusionado con el Mundial y es un jugador valioso para su selección", dijo el golero Agustín Rossi al término del encuentro.

- Palmeiras y su mala fortuna -

El empate 1-1 de Palmeiras frente a Cerro Porteño en Asunción, por el Grupo F, se explica en su falta de eficacia: generó lo suficiente para ganar con margen, pero terminó pagando caro las oportunidades desperdiciadas.

A los 32 minutos, el Verdão abrió el marcador con el colombiano Jhon Arias, quien definió tras un excelente pase de Allan, protagonista de una destacada maniobra individual por la banda derecha antes de ingresar al área.

A los 72 minutos, el Ciclón paraguayo alcanzó la igualdad con un autogol de Carlos Miguel, luego de que un remate lejano de Juan Iturbe se estrellara en el palo izquierdo y, en el rebote, impactara en la espalda del arquero antes de cruzar la línea de sentencia.

"Jugamos ante un equipo que es candidato a ganar la Libertadores", comentó el técnico del Ciclón, el argentino Ariel Holan. "El esfuerzo fue titánico para sostener el partido y el premio es merecido".

El Grupo F es liderado por el peruano Sporting Cristal con 6 puntos, seguido por Palmeiras (5), Cerro Porteño (4) y el colombiano Junior de Barranquilla (1).

- Victorias que ilusionan -

En contraste con los peso pesados del continente, los debutantes Platense y Mirassol volvieron a golpear en la Libertadores: sumaron su segunda victoria y consolidaron un estreno histórico que hace ruido en el continente.

El Calamar alcanzó los 6 puntos en el Grupo E tras tres partidos disputados, luego de una sólida victoria por 2-1 sobre el colombiano Independiente Santa Fe en Vicente López (zona norte de Buenos Aires).

Tomás Nasif, a los 57 minutos, y Mateo Mendía (63') se encargaron de los goles del elenco marrón. El uruguayo Franco Fagúndez logró el descuento del cardenal bogotano a los 90+4'.

"Tuvimos efectividad en el arco rival, máxima tensión, aunque debimos terminar un poco más tranquilos, con un resultado más acorde a lo que fue el partido", dijo el DT de Platense, Walter Zunino.

La tercera fecha de esta llave se completará el jueves en Sao Paulo cuando se enfrenten Corinthians (6) y Peñarol (1).

En Mirassol (interior de Sao Paulo), el conjunto local brasileño se impuso con autoridad 2-0 al boliviano Always Ready en el Grupo G, que ahora presenta una lucha cerrada con tres equipos igualados en la cima con 6 puntos.

El León abrió el marcador muy temprano, a los 10 minutos, gracias a Carlos Eduardo, y ya en el tramo final, Alesson (80') sentenció la historia del encuentro.

Con este resultado, la zona queda al rojo vivo, ya que tanto Liga de Quito como Lanús también suman 6 unidades, mientras que el elenco boliviano es colista sin puntos.

La paridad también domina el Grupo D, donde tres equipos comparten el liderato con seis unidades tras la victoria 2-1 de la Universidad Católica de Chile ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil, resultado que ajustó al máximo la pelea por la clasificación a los octavos.

Fernando Zampedri (17') y Clemente Montes (22) se encargaron de los goles de los Cruzados. Milton Céliz (79') descontó para el Torero.

Con tres fechas disputadas, la Católica, Boca Juniors y Cruzeiro lideran la zona con 6 puntos, en tanto que Barcelona se hunde sin sumar y cierra la clasificación.