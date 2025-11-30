Flamengo llega a Rio y se dirige hacia una multitudinaria celebración con sus hinchas

El Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, aterrizó este domingo por la mañana a Rio de Janeiro y se dirigió inmediatamente hacia el centro de la ciudad, donde centenares de miles de aficionados esperan a sus ídolos para para celebrar el título continental.

El avión con la expedición flamenguista aterrizó a las 09h58 local (12h58 GMT) en el aeropuerto internacional Tom Jobim de Rio de Janeiro, procedente de Lima, donde el sábado el equipo entrenado por Filipe Luís conquistó el título continental tras vencer 1-0 a Palmeiras.

Tras desembarcar, los jugadores del Flamengo se trasladaron en autocar, escoltados por agentes de policía en moto, hacia el centro de Rio, donde se espera que celebren el título de la Libertadores ante unos 500.000 aficionados, según los cálculos de la alcaldía.

Los campeones de la Libertadores tienen previsto realizar ante su afición un trayecto de 850 metros en el centro de Rio para mostrar el trofeo y celebrar la conquista continental con su torcida.

Decenas de aficionados se desplazaron hasta el aeropuerto internacional de Rio ver a sus ídolos, aunque la gran mayoría ya estaba en el centro de la ciudad horas antes de que aterrizara el equipo rojinegro, celebrando la cuarta Libertadores que conquista el Mengao.

Además de ganar la Libertadores, el Flamengo podría hacer doblete esta próxima semana y ganar también el Brasileirao.

Para ello necesita apenas vencer el miércoles en casa al Ceará o esperar que el Palmeiras, que juega a la misma hora, no gane en su visita al Atlético Mineiro.