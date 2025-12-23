Flagg anota 33 puntos y los Mavericks le cortan el paso a los Nuggets de Jokic

Los Dallas Mavericks acabaron con una racha de once victorias consecutivas fuera de casa de los Denver Nuggets este martes al vencerlos 131-130 guiados por el novato Cooper Flagg, que anotó 33 puntos, tomó nueve rebotes y dio nueve asistencias.

A continuación, las escenas más destacadas de este martes en la liga norteamericana de básquetbol:

- Flagg se roba los aplausos -

Un lanzamiento de último segundo libre de marca de Peyton Watson estuvo cerca de darle la victoria a los Nuggets, pero esta vez la fortuna estuvo del lado de los Mavericks y sus aficionados celebraron en el American Airlines Center, en Dallas.

Los Mavs contaron con un Cooper Flagg que disputó 40 minutos en los que anotó cuatro triples. Fue su tercer partido con un minimo de 30 puntos en la NBA.

"Jugamos como un verdadero equipo en todo momento", dijo Flagg a la cadena NBC. "Es difícil detener a Jamal (Murray) y Nikola (Jokic), hemos logrado mantener la confianza y sacamos adelante el partido".

"Es Navidad y hay algo especial en el aire, queríamos tener una buena presentación esta noche", agregó el novato.

Flagg, de 19 años y primera selección del draft de 2025, promedia 18,7 puntos, 6,3 rebotes y 3,6 asistencias en sus primeros 29 partidos en la liga.

Jamal Murray fue el máximo anotador de Denver con 31 puntos, seguido del serbio Jokic con 29 tantos y 14 rebotes.

- Los Knicks desperdician 40 puntos de Towns -

Con 38 puntos de su principal figura, Anthony Edwards, los Minnesota Timberwolves derrotaron 115 a 104 a los New York Knicks 115-104, que desperdiciaron 40 puntos del dominicano Karl-Anthony Towns.

Towns regresó a la que fue su casa por muchos años en la NBA y jugó un partido espectacular en el que ademas de sus 40 puntos capturó 13 rebotes. Sin embargo, no fueron suficientes para impedir el traspié de los Knicks.

"Estamos contentos de vernos tener éxito como equipo, queremos seguir de esta forma", afirmó Edwards. "Trato de tomar responsabilidad de lo que me toca".

Una explosión ofensiva del Julius Randle, que anotó 15 puntos de manera consecutiva en el cuarto período, selló la victoria para los locales en el Target Center, en Mineápolis.

- Los Raptors se recuperan frente a Miami -

Los Toronto Raptors vencieron 112-91 a Miami Heat y terminaron con una racha de dos derrotas consecutivas. El quinte canadiense además llegó al Kaseya Center, en Miami, con seis derrotas en sus sus últimos ocho partidos.

El alero Scottie Barns fue el máximo anotador con 27 puntos para Toronto, mientras que Collin Murray-Boyles completó un doble-doble desde el banco con 11 puntos y 12 rebotes.

Por el Heat, el mexicano Jaime Jaquez Jr. disputó 36 minutos en los que acumuló 21 puntos, anotando en nueve de sus 16 intentos desde la cancha, incluido un triple.

Miami suma su segundo partido de la temporada con menos de 100 puntos, ambos frente a Toronto. El de este martes fue su peor registro de la temporada.

Los Raptors, que alcanzaron a liderar por 23 puntos, se ubican en el cuarto puesto de la Conferencia Este con 18 triunfos y 13 derrotas. El Heat, por su parte, está octavo con 15-14.