Filis-Dodgers, choque de franquicias clásicas en postemporada de Grandes Ligas

Los Filis de Filadelfia harán su debut en la postemporada de las Grandes Ligas este sábado al enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles, en una serie entre dos de las franquicias más representativas del béisbol estadounidense.

Filadelfia, que clasificó de forma directa a la Serie Divisional con el segundo mejor récord en la Liga Nacional, cuenta con peloteros estelares como el jardinero Kyle Schwarber y el primera base, Bryce Harper.

Schwarber, de 32 años, terminó segundo en la lista de jonroneros con 56, solamente cuatro por debajo de Cal Raleigh de los Marineros de Seattle.

Los campeones Dodgers de Los Ángeles tienen su propia constelación de estrellas, que es liderada por el japonés y tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso, Shohei Ohtani.

Ohtani volvió a la lomita en la presente campaña y estará a disposición como lanzador en la postemporada, siendo el abridor para el partido que dará inicio a la serie en el Citizens Bank Park en Filadelfia.

"Si, Shohei va a abrir el primer partido", afirmó el mánager Dave Roberts luego de que los Dodgers barrieran la serie por el comodín frente a los Rojos de Cincinnati.

"Estoy seguro de que habrá momentos en los que estaré nervioso, pero más que eso, estoy muy agradecido de poder jugar béisbol en esta época del año. Para mí simplemente estar sano es algo realmente importante, así que estoy agradecido por eso", dijo Ohtani en rueda de prensa.

Sus números desde la lomita en el 2025 dejan 14 partidos en los que registró un triunfo y una derrota con un promedio de carreras permitidas de .287 en 47 entradas.

Este será el sexto enfrentamiento en postemporada para ambos equipos con la serie 3-2 a favor de Filadelfia. Los triunfos del cuadro angelino llegaron en las temporadas 1977 y 1978.

En el otro duelo de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee enfrentarán a los Cachorros de Chicago.

Será un duelo entre equipos de la División Central. Milwaukee avanzó a los Playoffs con el mejor récord en las Grandes Ligas mientras que los Cachorros se impusieron 2-1 sobre los Padres de San Diego en la ronda de comodín.

"En la postemporada los partidos tienen más adrenalina", dijo el venezolano Jackson Chourio. "Voy a salir a dar mi mejor versión para ayudar al equipo a ganar el partido".

- Choque de poder en la Americana -

En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan por los míticos Yankees de Nueva York, que llegan con la motivación de dejar en el camino a su eterno rival, los Medias Rojas de Boston, en la ronda de comodines.

Ambos equipos terminaron la temporada regular con un récord de 94 triunfos y 68 derrotas, siendo el duelo entre sí (8-5) el que marcó la diferencia para los canadienses.

Aaron Judge, principal figura de los Yankees, terminó la Serie de Comodín frente a Boston con cuatro hits en once turnos, sin jonrones y con una carrera impulsada.

Finalmente, los Marineros de Seattle buscarán continuar una temporada de ensueño que los vio ganar la división por primera vez en 26 años frente a unos Tigres de Detroit que perdieron ocho de sus últimos diez partidos de la temporada regular, pero luego se impusieron sobre Cleveland en la ronda de comodines.

"Lo primero es disfrutar estos partidos", dijo el receptor, Cal Raleigh. "Jugaremos en un estadio lleno, tendremos una mayor motivación, debemos buscar un tiempo para respirar y disfrutar del momento".

Raleigh, de 28 años, es el jugador a seguir luego de una temporada de 60 jonrones y 125 carreras impulsadas.

Seattle busca clasificar a la Serie de Campeonato por primera vez desde la temporada 2001.