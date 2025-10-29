Festival de músculos naturales

Panamá dejó su selló en el 2° Campeonato de Culturismo Natural – Pro Qualifier, una competencia internacional organizada por la WNBF México 2025 (@wnbfmexico), el pasado 19 de octubre, en el Teatro Bicentenario Naucalpan, en México.

WNBF significa World Natural Bodybuilding Federation (Federación Mundial de Fisicoculturismo Natural) y para este evento, la delegación panameña de 11 fisiculturistas logró resultados históricos para el país. Carlos Jafet Medina (@carlos_jmp), destacó al convertirse en el primer atleta panameño en la historia en obtener el carnet profesional de culturismo natural, al coronarse campeón en la categoría Bodybuilding. Con ese carnet, podrá competir en eventos designados de muy alto nivel.

Además, los culturistas canaleros alcanzaron primeros y segundos lugares, además de varios cuartos lugares y puestos en el top-10 en varias categorías en el concurso.

“Estos resultados representan un paso histórico para el culturismo natural panameño, ya que demuestran que el país puede competir y ganar en el más alto nivel internacional sin recurrir al uso de sustancias dopantes. Es la prueba viviente de que el esfuerzo, la disciplina y la integridad siguen siendo el verdadero camino del culturismo”, señaló Gray Echeverría, presidente de la WNBF Panamá.