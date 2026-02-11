Fecha entresemana

El fútbol organizado en Panamá se juega en días de semana para darle paso a la fiesta de Carnaval, que arranca el próximo viernes. Tanto la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil sostendrán encuentros de la jornada 5 de sus respectivos torneos Clausura 2026.

Mientras, que las chicas de la LFF harán lo mismo, pero en su fecha 4. En la LPF, la acción inicia hoy con el choque Tauro FC vs UMECIT, en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez, a las 4:00 p.m.; seguido del CD Universitario ante San Francisco FC, en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 p.m., y en el partido de fondo: Sporting San Miguelito se mide al Alianza FC, en Los Andes, a las 8:30 p.m.

Para el jueves 12, será la oportunidad de oro del bicampeón CD Plaza Amador para sumar su primera victoria tras 3 derrotas y 1 empate, y salir del fondo de la Conferencia Este, al chocar con el líder de esa llave, el Deportivo Árabe Unido, en el COS Sports Plaza a las 8:30 p.m. Antes, el Herrera FC se verá las caras con Unión Coclé, en el Gustavo Posam (4:00 p.m.); y CAI ante Veraguas United, en el“Muquita” Sánchez, a las 6:15 p.m.