Fábio se convierte en el jugador con más partidos, según su equipo Fluminense

El veterano portero brasileño Fábio jugó este martes su partido 1.391 a nivel profesional y se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia, según su club, el Fluminense, y medios de prensa brasileños.

Sin embargo, consultados por la AFP, ni la FIFA ni la Conmebol dieron una respuesta oficial sobre si la cifra a la que llegó el portero brasileño de 44 años se trata de un récord mundial.

Fábio jugó este martes en la victoria 2-0 del Flu en la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana contra el América de Cali con un parche en la mitad de su camiseta -entre el escudo del club y el logo de la marca de la prenda- conmemorativo de sus 1.391 partidos.

De esta manera, según las cuentas del Fluminense, basadas en la plataforma de estadísticas Sofascore, superó al legendario exportero inglés Peter Shilton, que disputó 1.390 encuentros en su carrera, a fines del siglo pasado, según el Libro Guinness de los récords.

El guardameta británico, no obstante, cuenta 1.387 partidoss.

El arquero brasileño fue homenajeado por su equipo al final del cotejo copero de este martes, disputado en el Maracaná de Rio de Janeiro. Recibió una placa conmemorativa y la hinchada coreó "Fábio es el mejor portero de Brasil".

Nacido en el estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil), Fábio inició su carrera profesional en el ya extinto União Bandeirante, del estado de Paraná (sur), en el que jugó 30 partidos en 1997.

En 1998, fichó por el Athletico Paranaense, donde no llegó a debutar con el primer equipo, y fue cedido un año más tarde al Cruzeiro.

Entre 2000 y 2005, jugó en el Vasco da Gama durante 150 partidos antes de regresar al Cruzeiro, en el que militó entre 2005 y 2021, con un récord de 976 partidos disputados, que lo convierten en el jugador que más veces vistió la camiseta del club de Belo Horizonte.

"Cruzeiro felicita a Fábio por el impresionante logro alcanzado hoy", escribió este martes el cuadro mineiro en su cuenta en X.

En enero de 2022, tras no llegar a un acuerdo de renovación con la nueva directiva del Cruzeiro, entonces en segunda división, Fábio fue anunciado por el Fluminense, con el que lleva disputados 235 encuentros, incluido el del martes.

Con el cuadro de Rio de Janeiro se ha tornado en leyenda al formar parte del plantel -y ser figura- que ganó la primera Copa Libertadores, en 2023, y la primera Recopa Sudamericana, en 2024, de la institución, y que además alcanzó la semifinal en el pasado Mundial de Clubes.