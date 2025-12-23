Evite fraudes en los paquetes de viaje al Mundial FIFA 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) avanza en una campaña informativa para prevenir posibles irregularidades y fraudes relacionados al Mundial FIFA 2026, en especial por los fanáticos que asistirán a ver los partidos donde participe la selección nacional en Norteamérica.

En ese sentido, la entidad anunció que sostuvo recientemente una reunión, encabezada por su administrador, Ramón Abadi Balid, con representantes de diversas agencias de viajes, “con el objetivo de garantizar que la comercialización de paquetes turísticos, boletos y otros servicios relacionados con este evento deportivo se realice dentro del marco legal vigente y en beneficio de los consumidores”.

La Acodeco reiteró la importancia de que los consumidores cuenten con información confiable para proteger su dinero, recomendando comparar precios y conservar todos los comprobantes de pago como medidas básicas de prevención.

De igual manera, la institución recalcó que se mantendrá vigilante para prevenir situaciones irregulares y también exhorta a los consumidores a mantenerse alertas y no dejarse llevar por anuncios fraudulentos u ofertas engañosas.

Cualquier anomalía puede ser reportada a través de Sindi, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, en las redes sociales @AcodecoPma en Facebook y X, o a través de la página web de la institución.