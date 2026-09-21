Europa levanta el telón del fútbol de selecciones con baile en los banquillos

Tras el Mundial 2026 que coronó a España, el fútbol de selecciones vuelve a Europa las próximas dos semanas con el inicio de la Liga de Naciones, con muchas caras nuevas en varios de los banquillos de las potencias del continente.

Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Xavi Hernández, Roberto Mancini, Jorge Jesus... Varias de las estrellas de los banquillos se visten ahora de seleccionadores para llevar de nuevo a sus países al primer plano del fútbol mundial.

A continuación todo lo que hay que saber de los principales equipos europeos antes del inicio de la Nations League, torneo en el que Portugal defenderá el título ganado hace dos años a España en los penales.

. ESPAÑA

Rivales: Inglaterra (26 de septiembre en Londres), Croacia (29 de septiembre en Sevilla y 6 de octubre en Split), República Checa (3 de octubre en Oviedo).

Novedades: el regreso de Fermín, ausente por lesión en el Mundial, y Dean Huijsen -por motivos técnicos-, así como los debutantes Josep Martínez (portero), Iván Fresneda (defensa) y Roberto Fernández (delantero).

Bajas/ausencias: del grupo mundialista no están Marcos Llorente (retirado de la Roja), los lesionados Pedro Porro, Joan García y Borja Iglesias, así como Gavi, sancionado por los incidentes después de la final del Mundial contra Argentina.

Curiosidad: con el seleccionador Luis de la Fuente recién renovado hasta 2032, España jugará por primera vez con las dos estrellas en el pecho en Wembley, frente a Inglaterra.

. FRANCIA

Rivales: Turquía (25 de septiembre en Kocaeli), Bélgica (28 de septiembre en Bruselas y 5 de octubre en París), Italia (2 de octubre en París).

Novedades: la principal es la del seleccionador Zinedine Zidane, que sustituye a Didier Deschamps.

En su primera lista hay cinco debutantes: el arquero Guillaume Restes, los defensas Andy Diouf y Jérémy Jacquet, el centrocampista Lucas Da Cunha y el delantero Esteban Le Paul.

Bajas/ausencias: la principal es la del centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, que acaba de reaparecer tras haberse lesionado en el Mundial.

Curiosidad: una de las primeras decisiones de Zidane ha sido prohibir que las cámaras filmen la llegada de los jugadores a Clarefontaine, que se había convertido en los últimos tiempos en un desfile de moda.

. INGLATERRA

Rivales: España (26 de septiembre en Londres), República Checa (29 de septiembre en Praga y 6 de octubre en Praga), Croacia (3 de octubre en Rijeka).

Novedades: tras quedar fuera del Mundial por decisión técnica y no jugar con Inglaterra desde junio de 2025, regresa a la lista Trent Alexander-Arnold. Tuchel también había llamado a otro ausente mundialista, Cole Palmer, pero el delantero del Chelsea se ha lesionado.

Bajas/ausencias: de la lista ofrecida por Tuchel se caen por lesión Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Tino Livramento y Kobie Mainoo.

Curiosidad: Tuchel, es junto a Luis de la Fuente, los únicos supervivientes del Mundial entre las grandes potencias europeas. Inglaterra fue tercera en la cita norteamericana.

. ALEMANIA

Rivales: Países Bajos (24 de septiembre en Ámsterdam), Grecia (27 de septiembre en Augsburgo y 4 de octubre en Tesalónica), Serbia (1 de octubre en Múnich).

Novedades: la llegada de Jürgen Klopp al banquillo de una Mannschaft venida a menos los últimos años.

Bajas/ausencias: el portero Manuel Neuer y el defensa Antono Rüdiger, que dejaron la selección tras el Mundial, y el delantero Deniz Undav, fuera de forma.

Curiosidad: para su estreno, Klopp ha llamado a 44 futbolistas, con dos listas de 22 jugadores, la primera para los dos primeros compromisos y la segunda para los dos partidos siguientes.

. ITALIA

Rivales: Bélgica ((25 de septiembre en Roma), Turquía (28 de septiembre en Bursa y 5 de octubre en Bolonia), Francia (2 de octubre en París).

Novedades: en su primera listas tras regresar al banquillo de la Nazionale, Roberto Mancini ha llamado a nueve debutantes, entre los que destacan los delanteros Issa Doumbia (del Sporting de Lisboa) y Mohamed Ali Zoma (del Núremberg).

Regresan tras varios años ausentes Nicolo Fagioli, Nicolo Zaniolo y Rolando Mandragora.

Bajas/ausencias: en su voluntad de renovar el efectivo, Mancini ha dejado de contar con veteranos como los delanteros Federico Chiesa y Mateo Retegui.

Curiosidad: sin llegar a los 44 jugadores de la lista alemana, Mancini ha convocado a 34 futbolistas con el fin de ir formando un grupo que devuelva a la Nazionale a un Mundial tras tres ediciones consecutivas ausente.

. PORTUGAL

Rivales: Gales (24 de septiembre en Lisboa), Noruega (27 de septiembre en Oslo y 4 de octubre en Oporto), Dinamarca (1 de octubre en Copenhague).

Novedades: en su primera lista como seleccionador, Jorge Jesus ha llamado de nuevo al delantero del Dortmund Fabio Silva y al centrocampista del Benfica Joao Palhinha.

Bajas/ausencias: Jorge Jesus sigue confiando en la base de jugadores que participó en el Mundial y las únicas ausencias son de jugadores secundarios, como Gonzalo Guedes, Nelson Semedo y Matheus Nunes.

Curiosidad: a sus 41 años y tras haber participado en su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo no parece decidido a dejar la selección y forma parte de la lista.

. PAÍSES BAJOS

Rivales: Alemania (24 de septiembre en Ámsterdam), Serbia (27 de septiembre en Belgrado y 4 de octubre en Eindhoven), Grecia (1 de octubre en Tesalónica).

Novedades: la presencia del exjugador de Barcelona Xavi Hernández en el banquillo, en sustitución de Ronald Koeman, dimitido tras el Mundial.

Bajas/ausencias: el delantero del Corinthians Memphis Depay, máximo goleador de la historia de Países Bajos con 55 goles.

Curiosidad: impregnado del ADN del Barcelona que llevaron neerlandeses como Rinus Michels y Johan Cruyff, Xavi presente recuperar la filosofía de fútbol de ataque por la que la Oranje se hizo famosa. El catalán es el primer selecionador extranjero de Países Bajos en 48 años.