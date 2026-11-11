$!Estructura que te impactará

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> En este camino de constancia y progreso, destacan varias figuras de la academia. En la categoría infantil, Óscar Pinzón representa la base técnica y la disciplina que se cultiva desde temprana edad. Por su parte, en el grupo de adultos se encuentra: José Olmedo, Cristina Kotwick, Brigitte Sánchez, Jeifrer Ruiz Rendón y Elly Herrera. Estos atletas encarnan la filosofía del centro, demostrando que la dedicación en el ‘dojang’ es clave para el desarrollo personal y marcial.