$!Estructura que te impactará

Desde su fundación en 2023, la academia Taekwondo ITF Panamá fomenta el desarrollo de niños y adultos mediante un entrenamiento enfocado en la base técnica, la constancia y la vivencia diaria de los valores marciales. La organización surgió con el objetivo de estructurar un espacio de aprendizaje donde la práctica técnica vaya de la mano con la enseñanza de principios éticos indispensables, explica el Javier Martínez, director de Taekwondo ITF.

Guiada por el lema “Disciplina, Respeto y Espíritu Indomable”, la academia trabaja activamente con alumnos distribuidos en las categorías ‘kids’ y adultos. Desde sus inicios, la propuesta de formación se ha centrado en recibir a estudiantes sin necesidad de experiencia previa, acompañándolos en un proceso progresivo que incluye clases regulares, el aprendizaje desde cero y la preparación para la realización de exámenes periódicos de cambio de cinturón y ascenso de grado.

El auge de esta modalidad marcial en el país responde a una necesidad constante de las familias por encontrar alternativas educativas y formativas completas, afirma Martínez. En el Taekwondo ITF, los practicantes no solo desarrollan resistencia, coordinación y agilidad motriz, sino que también ejercitan aspectos fundamentales como la concentración, el autocontrol, la seguridad personal y el sentido de comunidad. En un entorno donde las distracciones digitales y el sedentarismo representan desafíos cotidianos, la práctica constante de un arte marcial ofrece una estructura que impacta de manera positiva en la vida diaria de los estudiantes, tanto en el ámbito escolar como en el laboral y personal.

A pesar de estos avances, el principal obstáculo que enfrenta la organización en la actualidad radica en la necesidad de superar la falta de difusión para lograr la expansión y masificación del Taekwondo ITF a nivel nacional.