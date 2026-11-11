$!El Carnaval Acuático de Penonomé evalúa nuevas rutas en 2027, sin cambiar agenda

El Carnaval Acuático de Penonomé busca convertirse en una oportunidad para impulsar la recuperación económica del distrito, luego del sismo. Así lo expresó el vicealcalde de Penonomé y presidente de la festividad, Valentín Damasco Arosemena, quien señaló en sus redes sociales que se estudian nuevas rutas y alternativas para desarrollar la celebración en 2027, sin perder su esencia.

“El Carnaval Acuático debe ser parte de esa transformación: una celebración que preserve nuestra identidad, proteja a nuestra gente y genere oportunidades para quienes hacen grande a Penonomé”, manifestó.

Por su parte, Max Morell, vocero de la junta del Carnaval, confirmó a Metro Libre que el nombre de la festividad se mantendrá, al considerar que representa un sello de identidad del distrito. “El nombre se mantiene tal cual como es, porque es nuestro sello de identidad. Ningún otro Carnaval del país se llama Carnaval Acuático como el de nosotros”, expresó.

En cuanto a los cambios, explicó que actualmente se encuentran evaluando posibles espacios y recorridos, debido a que el área donde se desarrolla la celebración, cerca de la iglesia y la Alcaldía, fue una de las más afectadas por el sismo.

Morell señaló que realizar actividades en esa zona representaría un riesgo por las condiciones de las estructuras. “Esa área queda totalmente descartada. Estamos ahora evaluando varias rutas, varios espacios para ver cuál es el más conveniente para poder realizar el Carnaval”, indicó.