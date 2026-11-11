El Kickboxing y MMA [siglas en inglés de Artes Marciales Mixtas] en Panamá les espera un arduo trabajo para masificar su práctica y que se le reconozca como un deporte de alto valor entre nacionales y extranjeros.

“El Kickboxing y MMA son los deportes de la nueva era”, sentenció Yariela Mendoza, presidente de la Asociación de Kickboxing y MMA de Panamá, agregando que son disciplinas con “muchísima acogida” en la juventud, principalmente.

La dirigente confesó que en el país “estamos en pininos, pero en la organización estamos haciendo todo el trabajo para poder masificar y que más personas puedan practicarlo de manera ordenada y organizada y ese es nuestro espíritu, ese es nuestro sentir y por eso, tenemos la iniciativa de establecer todos los estándares, no solamente estar reconocidos por el Instituto Panameño de Deporte, y cumplir con todas las certificaciones legales, sino también ser parte del movimiento olímpico, porque ya hemos participado en juegos del Ciclo Olímpico”.

Mendoza indicó que para fin de año se tendrá un campamento, y para 2027, otro internacional, ambos en Panamá, y cerrar con un campeonato universitario de kickboxing y de MMA para diciembre próximo. Sumando a la entrega de una condecoración para atletas y entrenadores que durante 2026 tuvieron un gran desempeño.