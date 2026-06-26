Estelaristas criollas tras la Triple Corona y cupos al Dama del Caribe

La lucha por la primera competencia de la Triple Corona Nacional de potranca de tres años inicia este domingo con la celebración del Clásico Temístocles Diaz Q., carrera insertada dentro de la cartilla para correrse en el séptimo orden de la programación, en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Sumado a la disputa de ese galardón hípico, entra en el escenario la búsqueda de los cupos a la Copa Dama del Caribe 2026, uno de los seis eventos que componen la Serie Hípica del Caribe. Siendo así, un total de siete de las mejores potrancas nacionales de tres años de edad serán las protagonistas de dicho evento estelar, cotejo sobre mil 700 metros, con una bolsa a repartir de 47 mil 200 dólares ($47,200).

En la carrera sin lugar a dudas la artista principal será la doble coronada juvenil e invicta Doña Perfecta, colorada que medirá fuerzas ante un selecto lote de ejemplares, prueba fijada para abrir las portezuelas a las 5:30 p.m.

La mimada del Stud Campo azul, con monta de su jinete habitual Ángel Rivas, viene de ganar cuatro compromisos, tres de ellos clásicos, evidenciando una potencial locomoción pistera.

Como sus principales contendoras se presentan Living Legacy (Luis E. Arango), que viene de perder ante la invicta en un cerrado final en el Clásico Familia Endara, Tamara La Bella (Michael Castillo, y Learning To Fly (Omar Hernández), ocupantes de la tercera y cuarta casilla de dicho cotejo.

La incógnita será la alazana Sol Goforit (Ariosto Delgado), potranca que tras una terna de triunfos, incluyendo la primera Gema de la Triple Corona Juvenil 2025, pierde su invicto ante sus rivales en el Clásico Familia Endara, saliendo del marcador.

El resto de la nómina la componen Avril (Jimmy Carrión) y Princesa Escarlata (Antony Ginzález), las que a pesar de haber corrido la distancia, aparecen con opciones sorpresivas.

El Clásico Temístocles Díaz Q. otorga en esta primera Gema un total de nueve puntos en los eventos selectivos a la Copa Dama del Caribe, a saber, cinco a la ganadora, tres a la escolta y uno a la tercera posición.

La última versión del Clásico se celebró el año pasado en la edición 44, ganada por la colorada Romelier, con la monta de Jimmy Carrión.

Carreras restantes a la Triple Corona

Las dos pruebas finales de la Triple Corona y clasificatorias a la Copa Dama del Caribe se correrán el próximo domingo 26 de julio con el Clásico Familia Duque y el 23 de agosto con la edición 26 del Clásico Familia Arango.

Jaque Doble, última galardonada

En lo concerniente al codiciado galardón, la última ganadora del certamen lo registra Jaque Doble, en la temporada 2024.

Con la celebración de este evento clásico la Administración del Hipódromo Presidente Remón rendirá merecido reconocimiento a un inversionista hípico que aportó en el desarrollo y desenvolvimiento de esta actividad ecuestre, en las facetas de propietario, importador, criador y gerente del actual Hipódromo, además de ser miembro fundador de la Compañía Hípica Nacional en 1942.