Este 4 de noviembre, empieza la venta de boletos para el duelo Guatemala vs Panamá

Por duelo se tendrán disponibles 7,200 mil espacios en el coliseo, de estos, 5,200 boletos estarán a la venta para el público en general. 2 mil boletos se destinarán a patrocinadores, jugadores, personal de la FIFA y otros.Se conoció que se distribuirán apenas 200 entradas para la afición de Panamá, debido a la capacidad reducida de localidades del recinto.Después del 8 de noviembre, la venta se hará en línea (a través de la plataforma de Ticketshow) con los boletos que queden de la venta presencial.Las localidades habilitadas para estos duelos internacionales son General Norte, Preferencia, Preferencia Visita y Tribuna. En General Norte, el aforo disponible será de 2,300 boletos, con un precio de Q500.00 cada uno (unos 65 dólares).Preferencia contará con 2,100 entradas a Q1,200.00 ($156), mientras que Preferencia Visita tendrá 200 boletos, también a Q1,200.00 la unidad. Finalmente, la localidad de Tribuna ofrecerá 600 boletos valorados en Q1,700.00 ($222).A estos precios hay que sumarle Q30 (casi $4), que es el valor que cobra la empresa encargada de la comercialización. Guatemala y Panamá empataron 1-1 en la fecha 2 de este clasificatorio, en partido disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, el pasado 8 de septiembre.Panamá y Surinam, lideran con 6 unidades el Grupo A, mientras que Guatemala ocupa la 3ra posición con 5 puntos, y El Salvador, es último de la llave, con 3 unidades.