Estados Unidos y Gran Bretaña se citan en semifinales de la BJK Cup

Los equipos de Estados Unidos y Gran Bretaña se enfrentarán el sábado en la segunda semifinal de la Billie Jean King Cup, tras haberse impuesto este jueves en China a Kazajistán y Japón respectivamente.

Pese a no contar con su mejor jugadora, Emma Raducanu, que ha preferido disputar el WTA 500 de Seúl, las británicas se impusieron a las japonesas.

Sonay Kartal (N.82) derrotó primero a Ena Shibahara (N.164) por 6-3 y 7-6 (7/4) y luego Katie Boulter (N.55) dio el segundo y definitivo punto al superar a Moyuka Uchijima (N.92) por 6-2 y 6-1 en apenas poco más de una hora de partido.

Clasificadas para semifinales por segundo año consecutivo, las británicas se enfrentarán a Estados Unidos, que venció por 2-1 a Kazajistán.

PrivadaS de sus mejores jugadoras, Coco Gauff y Amanda Anisimova (N. 3 y 4 del ranking), las estadounidenses, ganadoras de este torneo en 18 ediciones, lograron el primer punto tras la agónica victoria de Emma Navarro (N.18) que salvó dos pelotas de partido en contra frente a Yulia Putintseva (N.61).

Luego Elena Rybakina (N.10) puso el empate al derrotar a Jessica Pegula (N.7) por 6-4 y 6-1.

En el punto definitivo, Pegula y la N.1 en dobles Taylor Towsend derrotaron por 6-2 y 7-6 (7/1) a la pareja formada por Rybakina y Putintseva.

Estados Unidos ganó por última vez este torneo en 2017 y la última ocasión que jugó la final fue en la siguiente edición (2018).

El vencedor de esta semifinal se enfrentará el domingo al ganador del Italia, vigente campeón y principal aspirante al título, y Ucrania, que eliminaron a China y España, respectivamente.