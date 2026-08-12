Español Jódar pierde ante Nakashima en semifinales del Masters 1000 de Montreal

El español Rafael Jódar, gran revelación de esta temporada en el tenis masculino, cayó este miércoles en las semifinales del Masters 1000 de Montreal frente al estadounidense Brandon Nakashima.

El norteamericano frenó la progresión de la joya española, de 19 años, con un triunfo por 7-6 (7/3) y 6-4 en un duelo en el que ambos peleaban por llegar a su primera final de un torneo Masters 1000.

Nakashima espera rival de la otra semifinal entre los estadounidenses Ben Shelton, defensor del título, y Learner Tien.

La victoria de Nakashima, que ascenderá del puesto 31 al 22 de la ATP, aseguró la primera final completamente estadounidense en un Masters 1000 desde 2003.

Jódar compitió a un nivel inferior del mostrado en las últimas semanas, pero resistió hasta cuatro pelotas de partido en su intento de ser el finalista más precoz en Canadá desde su compatriota e ídolo Rafael Nadal en 2005.

A pesar de su juventud, el español partía como favorito ante Nakashima después de haber ganado 20 de los últimos 21 enfrentamientos ante rivales fuera del Top-30 mundial.

El espigado tenista español buscaba su segunda final en esta gira norteamericana de pista rápida tras la del ATP 500 de Washington a principios de mes, donde cayó ante el local Taylor Fritz.

El físico de Jódar pareció pagar el esfuerzo de los diez partidos disputados en los últimos 15 días. Sin la frescura de sus anteriores triunfos ante Jiri Lehecka o Arthur Fils, cedió el ritmo del partido a un Nakashima más entero físicamente y con un servicio implacable que no concedió una sola pelota de break en el primer set.

El norteamericano, de 25 años, pugnará el jueves por su primer título Masters 1000 en un torneo en el que no participaron Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.