España y Brasil quedan eliminadas en el Mundial femenino de rugby

No hubo milagro y tanto España como Brasil, dos de las formaciones más débiles del torneo, quedaron eliminadas este domingo en el Mundial femenino de rugby, donde se completó la segunda jornada de la fase de grupos.

Las españolas plantaron cara, como hace una semana ante Nueva Zelanda, pero terminaron sucumbiendo 43-27 ante Irlanda, mientras que las brasileñas fueron arrolladas (84-5) por Francia.

Tanto para España como para Brasil, el balance de dos derrotas en dos partidos les deja ya sin opciones de alcanzar una de las dos primeras posiciones de sus respectivos grupos (C y D).

Por ello únicamente les quedará como aliciente en la tercera y última jornada tratar de salvar el honor ante selecciones igualmente eliminadas, España contra Japón y Brasil ante Italia.

En el grupo C, Irlanda se clasificó gracias a su victoria sobre España, que llegó a firmar cinco tries antes de terminar sucumbiendo en el tramo final ante el poderío físico de las jugadores verdes.

Nueva Zelanda también se clasificó, con un 62-19 sobre Japón, y las Black Ferns, vigentes dobles campeonas del mundo, se disputarán el liderato en una semana contra Irlanda.

En el grupo D, las dos plazas a cuartos fueron para Francia y para Sudáfrica, que este domingo venció 29-24 a Italia.

Las francesas llegaron a hacer 14 tries este domingo ante las brasileñas, que pudieron al menos firmar su primer try histórico en un Mundial, con Bianca Silva como autora.

El sábado tres selecciones se habían clasificado para cuartos de final: la anfitriona Inglaterra, Canadá y Escocia.

-- Resultados del domingo en la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial femenino de rugby:

- Grupo C:

Nueva Zelanda - Japón 62 - 19

Irlanda - España 43 - 27

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Nueva Zelanda 10 2 2 0 0 116 27 89 2 CLASIFICADO

2. Irlanda 10 2 2 0 0 85 41 44 2 CLASIFICADO

3. España 1 2 0 0 2 35 97 -62 1

4. Japón 0 2 0 0 2 33 104 -71 0

- Grupo D:

Francia - Brasil 84 - 5

Italia - Sudáfrica 24 - 29

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Sudáfrica 10 2 2 0 0 95 30 65 2 CLASIFICADO

2. Francia 9 2 2 0 0 108 5 103 1 CLASIFICADA

3. Italia 2 2 0 0 2 24 53 -29 2

4. Brasil 0 2 0 0 2 11 150-139 0

-- Disputados el sábado:

- Grupo A:

Estados Unidos - Australia 31 - 31

Inglaterra - Samoa 92 - 3

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Inglaterra 10 2 2 0 0 161 10 151 2 CLASIFICADO

2. Australia 8 2 1 1 0 104 31 73 2

3. Estados Unidos 3 2 0 1 1 38 100 -62 1

4. Samoa 0 2 0 0 2 3 165-162 0

- Grupo B:

Escocia - Fiyi 29 - 15

Canadá - Gales 42 - 0

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Canadá 10 2 2 0 0 107 7 100 2 CLASIFICADO

2. Escocia 10 2 2 0 0 67 23 44 2 CLASIFICADO

3. Gales 0 2 0 0 2 8 80 -72 0

4. Fiyi 0 2 0 0 2 22 94 -72 0

NOTA: los dos primeros de cada grupo se clasifican a los cuartos de final.