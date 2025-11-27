España pone en juego su título de la Nations femenina ante Alemania

La nueva España de Sonia Bermúdez y una Alemania con ganas de revancha afrontan el viernes en Kaiserslautern (19h30 GMT) el choque de ida de la final de la Liga de Naciones femenina de la UEFA, cuyo campeón se decidirá el martes de la próxima semana con la vuelta en Madrid.

Una final por lo tanto en dos actos para decidir el segundo campeón de la historia de esta joven competición, cuya primera edición fue ganada en 2024 por España, entonces superando a Francia en el duelo decisivo.

Esta vez la selección campeona del mundo tendrá enfrente a una Alemania donde todavía hace daño el recuerdo de la semifinal perdida ante las españolas en la Eurocopa, el pasado julio, con un tanto de Aitana Bonmatí en el minuto 113 de la prórroga.

"Queremos demostrar que somos capaces de derrotar a España. Aquel partido que perdimos ante ellas todavía duele", admitió la mediocampista Rebecca Knaak el martes de esta semana durante la concentración en Fráncfort.

- Nueve años de espera -

Su selección, ocho veces campeona de Europa y dos veces campeona del mundo, tiene más pasado que presente y su último gran título se remonta a los Juegos Olímpicos de Rio 2016, donde se colgó la medalla de oro.

A pesar de las lesiones que castigan al equipo germano en los últimos meses, su seleccionador Christian Wueck se muestra tan ambicioso como ilusionado.

"Nos ilusionan estos dos partidos. Son un reto y tendremos que dar lo mejor para tener alguna oportunidad. Pero tenemos potencial para ganar este tipo de partidos", confió.

España ha estado por su parte preparando esta final a lo largo de la semana en Las Rozas, cerca de Madrid, y su objetivo es conseguir un buen resultado en Kaiserslautern para hacer más fácil el objetivo de ser campeona el martes en el Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid.

"Tengo el máximo respeto por Alemania. La final no va a ser fácil. Todas estamos muy concienciadas de que lo que se viene es muy duro", reconoció esta semana Sonia Bermúdez, que sustituyó a Montse Tomé después de que la Roja fuera subcampeona de Europa al caer por penales en la final ante Inglaterra a finales de julio.

- #SeAcabó -

La era Bermúdez ha tranquilizado los ánimos en el entorno de la selección española, con el regreso de Mapi León y de Jenni Hermoso al equipo nacional.

Esa última, que no fue convocada por Tomé para la Eurocopa, fue víctima de un beso forzado después del título mundial de 2023, que llevó semanas después a la dimisión del entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.

El asunto generó una controversia recogida en el documental "#SeAcabó: Diario de las Campeonas", distribuido por Netflix y que esta misma semana fue galardonado con un premio Emmy Internacional.

Una noticia que las jugadoras españolas recibieron ya contando los días para una nueva final y la posibilidad de otro título, en lo que sería una nueva alegría para Hermoso, que el domingo festejó con su club Tigres el título en el campeonato de Apertura de México.

De manera paralela al doble pulso hispano-germano, Suecia y Francia, las selecciones derrotadas en semifinales, jugarán por el tercer puesto.