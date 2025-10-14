España deja casi sellado su billete al Mundial 2026 tras golear a Bulgaria

La selección española se mantiene firme en su camino al Mundial 2026 tras golear 4-0 a Bulgaria este martes en Valladolid en partido de clasificación del grupo E.

Mikel Merino (36' y 57') adelantó a la Roja con un doblete, ventaja que se amplió con un tanto de Atanas Chernev (79') en propia puerta y otro de Mikel Oyarzabal (90+2') de penal.

Con este triunfo, España logró su cuarta victoria seguida y es líder destacado de su llave, con 12 puntos y 15 goles a favor -ninguno en contra-, seguido de Turquía con 9 unidades, Georgia con tres puntos y Bulgaria, que todavía no ha sumado.

El ritmo y el empuje de La Roja, superaron de principio a fin a una Bulgaria que se dedicó a minimizar una posible goleada en otro sobresaliente partido de Pedri en la dirección del juego.

Al son del centrocampista canario se movió España, que salió en tromba desde el comienzo para lograr su 29º encuentro oficial sin perder e igualar la marca de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013, cuando la Roja conquistó el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de 2012.

España fabricó un rosario de ocasiones. Pedri entregó un balón a Samu Aghehowa dentro del área en el minuto 18, pero su disparo acabó siendo repelido tras una gran parada del guardameta Svetoslav Vutsov.

Un minuto más tarde, el jugador del Barcelona pudo marcar el primer tanto tras un intercambio de pases. En cambio, su definición picando el esférico por encima del meta rival tocó el travesaño y no logró rebasar la línea de gol.

Las ocasiones se sucedían sin éxito a favor de España, hasta que Pedri encontró a Robin Le Normand dentro del área quien prolongó la pelota para que cabeceara Merino y abriera el electrónico.

- Imparables -

Tras la reanudación, en otra jugada iniciada de Pedri que abrió a Alejandro Grimaldo para que centrara a Merino quien cabeceó el esférico al fondo de la red para el 2-0, una ventaja que daba tranquilidad a los pupilos de Luis de la Fuente.

Sin bajar la tensión del choque llegó el tercero después de que Atanas Chernev anotara en su propia puerta cuando esperaba Borja Iglesias para empujar la pelota tras un potente centro de Aleix García.

Merino, que jugó todo el partido, provocó un penal en tiempo de descuento que Oyarzabal transformó engañando a Vutsov con un poderoso zurdazo hacia el lado derecho.

La selección búlgara sólo llegó dos veces, con Kiril Despodov, y estuvo cerca de marcar. En la primera, el delantero visitante finalizó en el 42 un contraataque escorado, con un zurdazo que se marchó al lateral de la portería.

En cambio, en la segunda, Despodov se plantó en el 59 ante el cancerbero Unai Simón, pero su disparo salió rozando el poste.

"Todos los equipos están muy bien trabajados a nivel táctico. Tiene mérito la cantidad de ocasiones que hace el equipo. Es el camino a seguir. El día que estemos acertados, caerán muchos goles. Cuando no, tendremos el partido controlado", afirmó Merino a Teledeporte.

Sobre el billete al Mundial, el jugador del Arsenal se mostró precavido: "Nos queda poco, pero hasta que no es al 100%, no está todo dicho".